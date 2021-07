Jugendliche randalieren an Wettenhauser Bushaltestelle

Ein Anwohner hat randalierende Jugendliche in Wettenhausen beobachtet. Was zu Bruch gegangen ist und worum die Polizei bittet.

Ein Anlieger der Schulstraße in Wettenhausen teilte der Polizei Burgau Donnerstagnacht gegen 23.45 Uhr mit, dass drei Jugendliche an der Bushaltestelle randalieren würden. An der Haltestelle waren tatsächlich zwei Seitenscheiben beschädigt worden. Der Zeuge sah drei dunkel gekleidete Jugendliche, kurze Haare, circa 1,75 Meter bis 1,90 Meter groß, wegrennen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Burgauer Polizei telefonisch unter der Nummer 08222/96900 entgegen. (AZ)