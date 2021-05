Schwerverletzten mit Hubschrauber abgeflogen

34-Jähriger verursacht den Unfall bei Jettingen-Scheppach. Welche Vorfälle die Beamten noch beschäftigten

Ein schwerer Unfall ist am Samstagabend auf der Staatsstraße 2025 im Kreuzungsbereich zur GZ16 bei Jettingen-Scheppach passiert. Vier Menschen wurden dabei verletzt, der Verursacher des Unfalls musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Kempten geflogen werden.

Der Fahrer eines VW Tiguan mit Anhänger war gegen 18.25 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Burtenbach unterwegs. An der Kreuzung zur GZ16 fuhr aus Richtung Schönenberg kommend ein 34-Jähriger mit seinem Skoda Fabia in Fahrtrichtung Jettingen und überquerte die dortige Stopp-Stelle, ohne auf den Verkehr zur achten. Der Fahrer des VW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seiner Front gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des Skoda, der durch den Aufprall in die angrenzende Wiese die Böschung hinab schleuderte und dort stark beschädigt zum Stehen kam.

Bei der Kollision riss der Anhänger des Tiguan ab und schleuderte gegenüber die abfallende Böschung hinab und wurde zunächst von der dortigen Leitplanke abgebremst und von einem kleinen Baum vor weiterem Abrutschen gehindert. Er kam auf dem Dach zum Liegen. Der VW drehte sich um 180 Grad und kam entgegengesetzt seiner ursprünglichen Fahrtrichtung im Frontbereich erheblich beschädigt zum Stillstand.

Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen sperrte den Bereich ab und kümmerte sich um die Verkehrsleitung. Ebenso unterstützten sie den Rettungsdienst. An der Einsatzstelle landete der Rettungshubschrauber Christoph 17 aus Kempten, der den schwer verletzten 34-jährigen Skoda-Fahrer, der allein in seinem Fahrzeug unterwegs war, nach Kempten flog. Der Fahrer des VW und zwei weitere Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Nach dem Kenntnisstand der Polizei am Sonntag befand sich der 34-Jährige auf dem Weg der Besserung. An den beiden erheblich beschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Neben der Feuerwehr, den Kräften der Kreisbrandinspektion Günzburg und dem Hubschrauber war der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe Kleinkötz, des Hintergrund-Rettungswagen des BRK Günzburg und des BRK Zusmarshausen, mit einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst, beide ebenfalls vom BRK Günzburg, vor Ort. Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau war mit der Unfallaufnahme beschäftigt.

Mehrfach bedrängt worden ist ein Autofahrer am Samstag auf der B16 bei Ichenhausen. Laut Polizei war ein 34-jähriger Familienvater gegen 14.30 Uhr mit seinen beiden Kindern von Ichenhausen in Richtung Günzburg unterwegs, als ihm bei der Ortsausfahrt plötzlich ein hochmotorisierter, schwarzer Mercedes immer wieder dicht auffuhr, um ihn zum schneller fahren zu nötigen. Als dies nicht gelang, setzte der Fahrer des Mercedes auch noch die Lichthupe ein. Da auch das keine Wirkung bei dem Familienvater zeigte, überholte der Mercedes, trotz Gegenverkehr, und schaffte es gerade noch wieder einzuscheren. Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg gelang es, den Mercedes anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 21-jährigen Mann. Diesen erwartet nun eine Anzeige. Personen, die ebenfalls durch das Fahrverhalten genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat ein Spaziergänger am 11. Mai gegen 8 Uhr in einem Wald neben der A8 in Riedheim eine Tasche mit einer Schreckschusspistole inklusive Munition gefunden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Besitzer der Gegenstände machen können oder gesehen haben, wer diese dort abgelegt hat. Hinweise an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0.

Ein Reisender hat am Samstag gegen 18.45 Uhr die Polizei darüber informiert, dass mehrere Jugendliche am Bahnhof in Günzburg randalierten. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen versuchten die Jugendlichen, teilweise auf Fahrrädern, zu flüchten, konnten jedoch von den Beamten angehalten werden. Vor Ort stellten die Polizisten keine Beschädigungen fest, jedoch besteht der Verdacht, dass die Jugendlichen drei Fahrräder entwendet haben könnten. Die Fahrräder stellte die Polizei zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sicher. Geschädigte, denen am Samstag am Bahnhof Günzburg ein Fahrrad entwendet wurde, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg in Verbindung zu setzen, Telefon 08221/919-0.

Die Autobahnpolizei Günzburg erhielt am Samstagmorgen eine Mitteilung über Reifenteile auf der A8, die im Bereich der Anschlussstelle Günzburg liegen. Sofort machten sich die Beamten daran diese zu beseitigen. Die Ursache war auch schnell gefunden. Am Einfädelungsstreifen in Günzburg stand ein Kleintransporter. Im Fahrzeug, an dessen Steuer ein 61-jähriger Fahrer aus München saß, waren unzählige Pakete mit dem Bestimmungsort Nordafrika geladen. Da das Auto bis unters Dach beladen war und ein Reifen schon aufgegeben hatte, lag der Verdacht der Überladung nahe. Eine Überprüfung auf der Waage bestätigte dann die Polizeibeamten in ihrer Vermutung. Fast 900 Kilogramm war das Fahrzeug über dem zulässigen Gewicht. Die Konsequenz neben dem kaputten Reifen war nun noch die Untersagung der Weiterfahrt und ein Bußgeldverfahren für den Fahrer und den Halter. Beide haben hier mit einer dreistelligen Summe und einem Punkt in Flensburg zu rechnen.

Am Samstagnachmittag hat die Autobahnpolizei einen 32-Jährigen aus Baden-Württemberg in Leipheim von der A8 gelotst und kontrolliert. Den Beamten war die sportliche Optik des Wagens aufgefallen. Wie im Polizeibericht vermerkt ist, habe der gelernte Kfz-Mechaniker stolz einen ganzen Ordner mit Unterlagen für den zuvor im Raum Augsburg gekauften Flitzer präsentiert. Ein Detail sorgte aber für ein schnelles Ende der Heimfahrt. Die Beamten bemerkten, dass der Wagen hinten links so tief war, dass der Kotflügel bereits ordentliche Spuren an der Reifenflanke hinterlassen hatte. Es stellte sich heraus, dass das Auto über ein verstellbares Fahrwerk verfügte, welches vermutlich nach der TÜV-Abnahme nochmals „nachgestellt“ worden ist. Da mit dem Fahrtantritt auch der Fahrer für den ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeugs verantwortlich ist, kommt nun nicht nur auf den Vorbesitzer als Fahrzeughalter sondern auch auf den Fahrer selbst ein Bußgeldverfahren zu. In beiden Fällen werden hier ein Bußgeld von 90 beziehungsweise 135 Euro sowie jeweils ein Punkt in Flensburg fällig.

Einen ganz besonderen Parkplatz hat sich ein 39-jähriger, ukrainischer Fahrer eines Sattelzuges aus der Slowakei ausgesucht, als ihn am Samstagabend sein digitales Kontrollgerät auf die bevorstehende Pause aufmerksam machte. Nach viereinhalb Stunden Lenkzeit sind 45 Minuten Pause fällig. Die Wahl seines Parkplatzes war jedoch die denkbar schlechteste Lösung, denn eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg stellte ihn auf dem rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich der A8 zwischen Leipheim und dem Autobahnkreuz fest. Die beiden Beamten begleiteten den Fahrer sofort an die Anschlussstelle Oberelchingen. Dort stellten sie fest, dass die Pause bereits über 30 Minuten gedauert hatte. Wie die Polizei mitteilt, grenze es schon fast an ein Wunder, dass es zu keinem Verkehrsunfall gekommen war, da unzählige Fahrzeugführer anhalten und ausweichen mussten. Das Bereiten eines Hindernisses im Straßenverkehr stellt ein Vergehen nach dem Strafgesetzbuch dar und kann sogar mit einer Freiheitsstrafe belegt werden. Da der Fahrer keinen deutschen Wohnsitz hatte, wurde die Staatsanwaltschaft Ulm eingeschaltet. Auch der zuständige Staatsanwalt konnte nicht glauben, was er zu hören bekam. Er ordnete zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro an. Mehr konnte der Fahrer vor Ort nicht aufbringen. Ob dies ausreichen wird, stellt sich nun im Strafverfahren heraus. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, die etwas zur Sache sagen können, sich bei der Autobahnpolizeistation Günzburg unter Telefon 08221/919-311 zu melden.

In den frühen Morgenstunden am Samstag sind bei einem Unfall auf der A8 zwei Personen leicht verletzt worden. Die von einem Ausflug zum Englischen Garten in München kommende Gruppe war auf dem Heimweg. Laut Polizei nahm der Fahrer offensichtlich wegen mangelnder Aufmerksamkeit den vor ihm fahrenden Lastwagen zu spät wahr und fuhr diesem auf. Zwei der Autoinsassen wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen lag bei etwa 25.000 Euro.

In der Freitagnacht ist es in einer Arbeiterunterkunft in der Marktstraße in Ichenhausen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Vorausgegangen war laut Polizei ein Streit aus bisher ungeklärten Gründen, in dessen Verlauf ein 45-Jähriger einem 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Mann erlitt dadurch eine leichte Verletzung an der Wange. Beide Beteiligten waren zum Zeitpunkt der Tat erheblich alkoholisiert. Eine ärztliche Behandlung des Verletzten war nicht erforderlich. (obes/AZ)