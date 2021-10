Polizei-Serie

vor 48 Min.

Die Schleierfahnder lauern bei Leipheim auf den nächsten Fang

Plus Zivilpolizisten kontrollieren auf der Autobahn A8 Fahrzeuge - und wer darin sitzt. Unterwegs mit den Beamten mit Tempo 220 in Richtung Rastanlage Leipheim.

Von Christian Kirstges

Sie ist da, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Doch die Polizei wird zunehmend nicht mehr als Freund und Helfer wahrgenommen. Einsatzkräfte werden immer häufiger beleidigt und verletzt. Gerade in sozialen Medien wird ihre Arbeit kritisiert – wie nach einem Schusswaffengebrauch im Frühjahr dieses Jahres in Krumbach. Doch wie arbeiten die Beamtinnen und Beamten? Wie werden sie ausgebildet? Und was machen die Attacken mit ihnen? Ein Blick hinter die Kulissen der Polizei im Landkreis Günzburg.



Wer öfter auf der Autobahn unterwegs ist, kann sie häufig sehen: eher unscheinbare, wenn auch gut motorisierte Autos, die an einer Behelfsausfahrt oder einem Parkplatz mit der Front in Richtung des sich nähernden Verkehrs stehen. Im Dunkeln sind zudem die Scheinwerfer eingeschaltet. Schließlich wollen diejenigen, die auf Fahrer- und Beifahrersitz die vorbeirauschenden Wagen beobachten, die Kennzeichen und Insassen erkennen. So auch an diesem Nachmittag. Dunkel ist es an dem Sommertag freilich noch nicht, dafür ziehen immer wieder Regenschauer über die A8 zwischen Leipheim und dem Kreuz Ulm/ Elchingen hinweg.

