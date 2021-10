Polizei-Serie

11:30 Uhr

Für Kinder einfach erklärt: Was macht eigentlich die Polizei?

Plus Zeitungsente Paula Print hat sich umgeschaut und erzählt davon. Sie hat auch eine interessante Frau getroffen, die schon als Kind wusste, dass sie zur Polizei will.

Von Christian Kirstges

Sie ist da, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Doch die Polizei wird zunehmend nicht mehr als Freund und Helfer wahrgenommen. Einsatzkräfte werden immer häufiger beleidigt und verletzt. Gerade in sozialen Medien wird ihre Arbeit kritisiert – wie nach einem Schusswaffengebrauch im Frühjahr dieses Jahres in Krumbach. Doch wie arbeiten die Beamtinnen und Beamten? Wie werden sie ausgebildet? Und was machen die Attacken mit ihnen? Ein Blick hinter die Kulissen der Polizei im Landkreis Günzburg.



Wenn jemand Hilfe braucht, gibt es eine Telefonnummer, die man immer anrufen kann: Es ist die 110. Dahinter steckt die Polizei, die zum Beispiel kommt, wenn ein Unfall passiert ist oder etwas gestohlen wurde. Aber auch in vielen anderen Fällen versucht sie, den Leuten zu helfen. Wenn es brennt oder jemand verletzt ist, ruft man zwar besser direkt die Nummer 112 für die Feuerwehr und den Rettungsdienst an, aber auch bei der 110 wird sofort Hilfe geschickt. Doch was macht die Polizei genau, und wer arbeitet dort?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen