Polizei-Serie

vor 16 Min.

Günzburger Polizisten: "Wenn Kollegen schießen mussten, ist das ein Schock"

Plus Sie eine erfahrene Streifenbeamtin, er noch recht neu im Beruf: Zwei Günzburger Polizisten erzählen aus ihrem Alltag und wie sie mit Kommentaren im Netz umgehen.

Von Christian Kirstges

Sie ist da, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Doch die Polizei wird zunehmend nicht mehr als Freund und Helfer wahrgenommen. Einsatzkräfte werden immer häufiger beleidigt und verletzt. Gerade in sozialen Medien wird ihre Arbeit kritisiert – wie nach einem Schusswaffengebrauch im Frühjahr dieses Jahres in Krumbach. Doch wie arbeiten die Beamtinnen und Beamten? Wie werden sie ausgebildet? Und was machen die Attacken mit ihnen? Ein Blick hinter die Kulissen der Polizei im Landkreis Günzburg.



Frau Berchtold, Herr Schewalje, als Sie gehört haben, dass in Krumbach bei einem Einsatz Schüsse gefallen sind - was hat das in Ihnen ausgelöst?

