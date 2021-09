Polizei-Serie

vor 32 Min.

Interaktive Grafik: So fährt die Polizei im Landkreis Günzburg auf Streife

Plus Schwer bepackt sind die Streifenwagen der Polizei mit allerlei Ausrüstung. Und die Beamten haben viel am Gürtel. Einblicke bei der Inspektion in Günzburg.

Von Christian Kirstges

Sie ist da, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Doch die Polizei wird zunehmend nicht mehr als Freund und Helfer wahrgenommen. Einsatzkräfte werden immer häufiger beleidigt und verletzt. Gerade in sozialen Medien wird ihre Arbeit kritisiert – wie nach einem Schusswaffengebrauch im Frühjahr dieses Jahres in Krumbach. Doch wie arbeiten die Beamtinnen und Beamten? Wie werden sie ausgebildet? Und was machen die Attacken mit ihnen? Ein Blick hinter die Kulissen der Polizei im Landkreis Günzburg.



Wer einen Streifenwagen sieht, kann nur erahnen, was darin alles verstaut ist. Die Polizei in Günzburg hat einen für diese Serie geöffnet und die Ausrüstung gezeigt - und eine Polizistin sowie ein Polizist haben das, was sie am Gürtel tragen, offengelegt. Was sie im Dienst dabeihaben, ist in dieser interaktiven Grafik zum Durchklicken zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen