Polizei-Serie

vor 31 Min.

Warum Helikopter für die Polizei unverzichtbar sind

Plus Immer wieder wird Kritik laut, wenn ein Polizeihubschrauber über einem Ort kreist. Doch wofür werden die Maschinen eingesetzt? Ein Besuch bei zwei Fliegerstaffeln.

Von Christian Kirstges

Sie ist da, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Doch die Polizei wird zunehmend nicht mehr als Freund und Helfer wahrgenommen. Einsatzkräfte werden immer häufiger beleidigt und verletzt. Gerade in sozialen Medien wird ihre Arbeit kritisiert – wie nach einem Schusswaffengebrauch im Frühjahr dieses Jahres in Krumbach. Doch wie arbeiten die Beamtinnen und Beamten? Wie werden sie ausgebildet? Und was machen die Attacken mit ihnen? Ein Blick hinter die Kulissen der Polizei im Landkreis Günzburg.



"Es ist wie früher, hier ist man noch Freund und Helfer", sagt Polizeihauptkommissar Michael Mayer. Der 54-Jährige ist Flugtechniker bei der Hubschrauberstaffel der bayerischen Polizei am Hauptstandort am Flughafen München. "Es ist ein sehr positiver Dienst." Denn er und die anderen Teammitglieder verfolgen nicht nur Verbrecher aus der Luft oder haben Großveranstaltungen im Blick, sondern sind oft in die Suche nach Vermissten eingebunden. Ein Drittel ihrer Einsätze dreht sich darum. Dennoch schlägt auch ihnen zunehmend Unverständnis entgegen, wenn sie etwa in der Nacht unterwegs sind. "Die Beschwerden wegen des Lärms nehmen zu."

