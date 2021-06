Unfallflucht in Jettingen-Scheppach: Polizei sucht Audifahrer

Sein eigenes Auto hat ein unbekannter Fahrer in einem Kreisverkehr von Jettingen-Scheppach beschädigt. Die Leitplanke aber auch. Deshalb sucht ihn die Polizei.

Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Günzburg teilte am Samstagnachmittag der Polizeiinspektion Burgau mit, dass die Leitplanke am Kreisverkehr Jettingen-Scheppach beschädigt worden ist. Bei der Tatbestandsaufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Staatsstraße 2025 von Burtenbach kommend über den Kreisverkehr fuhr und dann mehrere Felder der gegenüberliegenden Leitplanke beschädigte. Der Verkehrsunfall muss sich in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni zugetragen haben. Der Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei circa 7000 Euro. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile vom vermeintlichen Verursacherfahrzeug aufgefunden werden. Es dürfte sich vermutlich um einen schwarzen Audi der Q2-Reihe handeln. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Burgau unter der Telefonnummer 08222/ 96900 zu wenden. (AZ)