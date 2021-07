Unflätige Worte bei Wohnungsübergabe in Ichenhausen

Warum der Auszug eines Mieters in Ichenhausen zum Fall für die Polizei wird.

Ein 73-jährige Mieter und sein 68-jähriger Vermieter, der zusammen mit drei weiteren Personen erschien, trafen sich am Mittwochnachmittag in Ichenhausen für eine Wohnungsübergabe. Als der Mieter auf Mängel bzw. Schäden in der Wohnung angesprochen wurde, äußerte sich dieser auf derart derbe und unflätige Weise, dass die vier anwesenden Personen Anzeige wegen Beleidigung gegen ihn erstatteten. (AZ)