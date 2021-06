Zwei Unfälle mit zwei Verletzten in Günzburg und Ichenhausen

Die Polizei sucht nach einem Radler, der mit dem Fahrer eines Autos am Ortseingang von Ichenhausen zusammengeprallt war.

Bei zwei Verkehrsunfällen in Günzburg und in Ichenhausen wurden zwei Fahrradfahrer verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr am Montagabend mit seinem Fahrrad die Heidenheimer Straße und wollte ursprünglich Richtung Industriegebiet fahren. Als er von der Fahrbahn auf den Gehweg wollte, stürzte er alleinbeteiligt wegen eines Fahrfehlers. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt - mittelschwer, mutmaßt die Polizei.. Der junge Mann kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 58-jährige Fahrer eines Wagens bog am Montag gegen 16.45 Uhr aus Richtung Hochwang kommend am Ortseingang Ichenhausens von der B16 nach links in die Dr.-Emil-Schilling-Straße ein. Dabei missachtete er den Vorrang eines Radfahrers, der parallel den neben der Bundesstraße befindlichen Radweg befuhr. Zwischen dem Pkw-Fahrer und dem Radfahrer kam es zum Zusammenstoß. Beide führten danach ein kurzes Gespräch, wie .die Polizei mitteilte. Als der Autofahrer die Polizei verständigte, stieg der Radler auf sein Fahrrad und fuhr davon.

Schürfwunden am Arm

Der Radfahrer hatte sich bei dem Unfall laut Pkw-Lenker leichte Schürfwunden an einem Arm zugezogen. Der Radler hat aber wohl gegenüber dem Autofahrer die Notwendigkeit einer ärztlichen Behandlung verneint. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. Der Radfahrer war circa 55 bis 60 Jahre alt und hatte einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er unter anderem mit einer Warnweste. (AZ)