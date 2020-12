19.12.2020

Polizei beendet Party in Leipheimer Hotelzimmer

Gleich mehrere Verstöße gegen die Ausgangssperre und die Corona-Regeln hat die Polizei in den vergangenen Tagen in der Region festgestellt.

Die Polizei ist in der Nacht auf Samstag wegen einer unerlaubten Party in einem Hotel an der Wilhelm-Röntgen-Straße in Leipheim gerufen worden. Die Beamten trafen mehrere teils erheblich alkoholisierte Partygäste in einem Zimmer an. Die unerlaubte Party wurde aufgelöst, gegen die Gäste im Alter von 20 bis 26 Jahren wurden Verfahren eingeleitet. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld, berichtet die Polizei.

Freitagnacht traf zudem eine Streife drei Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren im Bereich des Günzburger Bahnhofs an. Sie trugen weder einen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz noch konnten sie einen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung nachweisen. Aufgrund der Ausgangssperre erwartet die drei nun eine Anzeige. Auch hier sei mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen.

Bereits am Freitagvormittag war die Polizei in die Postbankfiliale an der Sedanstraße gerufen worden, denn ein 31-Jähriger trug keine Maske. Wenig glaubhaft habe dann der Mann angegeben, aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen zu können. Ein Attest konnte er nicht zulegen, weshalb auch ihn ein Bußgeld erwartet.

Mann nennt Probefahrt als Grund für Verstoß gegen Ausgangssperre

Am Samstag um 1.10 Uhr wurde in Burgau ein Auto mit rotem Kennzeichen von einer Streife angehalten. Der Fahrer gab zunächst an, eine Probefahrt zu machen. Er wurde darauf hingewiesen, dass dies kein triftiger Grund sei, die Ausgangssperre zu missachten. Der Fahrer nannte noch weitere Beweggründe für seine Fahrt. Da jedoch kein triftiger Grund vorgebracht wurde, erwartet ihn nun eine Anzeige.

Ein Verantwortlicher des Bahnhofs Günzburg hat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass Jugendliche die Bahnhofstoilette mit schwarzem Filzstift beschmierten. Die Beamten konnten im Kiosk die beiden 14-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Sie erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Zudem haben sich die beiden trotz geltender Kontaktbeschränkung zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen am Bahnhof aufgehalten. Gegen die vier Jugendlichen wurden jeweils Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet, so die Polizei. (zg)

