Polizei blitzt an Baustelle auf A8 bei Leipheim: 367 Fahrverbote in nicht mal einer Woche

Die Polizei zieht Bilanz: Mehr als 2500 Mal waren Autofahrer auf der A8 bei Leipheim zu schnell unterwegs. Mit wie vielen Stundenkilometern die Schnellsten unterwegs waren.

Die Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm hat vom 15. bis 21. April die Geschwindigkeit im Baustellenbereich auf der A8 bei Leipheim überwacht. Nun zog sie Bilanz: Dabei beanstandeten die Beamten 2660 Verstöße von Fahrern.

So viele Fahrzeuge überwachte der "Enforcement-Trailer" bei Leipheim

Die Polizisten setzen den sogenannten „Enforcement-Trailer“ ein, einen autonomen Anhänger, der in der Lage ist, die Geschwindigkeit rund um die Uhr zu überwachen. Diese Überwachung hatte die Verkehrspolizei am ersten Messtag, dem 15. April, bereits angekündigt (wir berichteten). Im gesamten Zeitraum erfasste der Anhänger mehr als 90.000 Fahrzeuge. Dabei waren 2660 Fahrer so schnell, dass ihnen nun eine Anzeige mit einer Folge von mindestens 70 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg droht.

Das Überwachungsgerät begann ab einer Überschreitung von mindestens 21 Stundenkilometern zu messen, Verstöße darunter wurden nicht beanstandet. Insgesamt erwartet 367 Fahrer ein Fahrverbot, da die Geschwindigkeit sogar mindestens 41 Stundenkilometer über dem maximal erlaubten Tempo lag.

Die höchsten Geschwindigkeiten maß die Polizei nicht beim "Blitzermarathon"

Im Baustellenbereich gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Kilometer in der Stunde, die schnellsten gemessenen Lenker waren mit Geschwindigkeiten von 189 Stundenkilometern beziehungsweise zwei Mal mit Tempo 188 unterwegs. Bei solchen Geschwindigkeiten geht die Polizei von Vorsatz aus, da der Fahrer das weit überhöhte Tempo im Baustellenbereich wahrgenommen haben muss.

Diesen Lenkern droht nun ein Bußgeld von 1200 Euro, zwei Punkte sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Die Übertretungen am 21. April, dem deutschlandweiten „Blitzermarathon“, seien vergleichsweise gering ausgefallen. An diesem Tag gab es 181 Anzeigen und 27 Fahrverbote bei einer Maximalgeschwindigkeit von gemessenen 153 Stundenkilometern. (AZ)

