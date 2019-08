Polizei nach Unfall auf A8: „Lkw-Fahrer nicht in eine Schublade stecken“

Plus Nach der tödlichen Kollision bei Burgau widersprechen die Beamten, die IHK und die Pansuevia Vorurteilen in sozialen Medien. Probleme gibt es allerdings durchaus.

Nach dem schweren Unfall auf der A8 am Dienstagnachmittag, bei dem drei Sattelzüge aufeinander gefahren waren und einer der Fahrer ums Leben kam, werden vor allem in den sozialen Medien wieder die Diskussionen laut: Immer mehr Lastwagen auf den Autobahnen führten zwangsläufig zu mehr Unfällen, die Konkurrenz unter den Speditionen und der Zeitdruck, unter dem die Lkw-Fahrer stünden, verstärke das Ganze. Herbert Bregenzer, stellvertretender Leiter der Autobahnpolizei (APS) Günzburg, warnt davor, dass jetzt aufgrund eines Unfalls alle Lastwagenfahrer „in eine Schublade gesteckt und vorverurteilt“ werden.

„Das Gefühl vieler Menschen, dass ständig Lkw-Fahrer Unfälle bauen, ist trügerisch“, sagt der Polizist. Denn eine Statistik, die er auf Nachfrage unserer Zeitung heraussuchte, beweist: Die Zahl der Unfälle im Einsatzbereich der Günzburger APS, an denen Sattelzüge beteiligt waren, hält sich in Grenzen. An 447 Unfällen im Jahr 2018 waren lediglich in 43 Fällen Lastwagen involviert. Unfälle wegen zu geringen Abstands gab es nur vier.

Seitliches Ausscheren und gegenseitiges Berühren sind häufige Ursachen

Am Dienstag war der knappe Abstand unter mehreren Lastwagen, die hintereinander zwischen Burgau und Günzburg fuhren, wohl mit Auslöser für den tragischen Unfall. Ein Lkw-Fahrer hatte ein Pannenfahrzeug zu spät erkannt und den Seitenspiegel des Abschleppers touchiert. In der Folge konnten zwei weitere Lkw-Fahrer nicht mehr bremsen und fuhren auf. Für einen 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Den Vorwurf vieler, dass Lkw-Fahrer generell nicht ausreichend Abstand zu ihrem Vordermann hielten, kann Herbert Bregenzer nicht teilen.

Es handle sich um Berufsfahrer, die entsprechend geschult seien, die über Abstandsmesser in ihren Fahrzeugen verfügten und diese in der Regel im Griff hätten. Weitaus häufiger komme es vor, dass Unfälle durch seitliches Ausscheren oder gegenseitiges Berühren passierten. Besonders groß sei die Ablenkung am Steuer, etwa durch Telefonieren. Das treffe nicht nur auf Lastwagen-, sondern auch auf Autofahrer zu.

Der Verkehr auf den Autobahnen hat stark zugenommen

Dass die Zahl der Autos und damit der Lastwagen steigt, will auch Bregenzer nicht von der Hand weisen. Messungen der Bundesanstalt für Straßenwesen – die Zahlen stammen aus dem Jahr 2015, neuere gibt es wohl erst 2020 – beweisen, dass bundesweit der Verkehr auf den Autobahnen in einem Zeitraum von fünf Jahren um acht Prozent gewachsen ist. Auf der Strecke zwischen Leipheim und Günzburg waren demnach jeden Tag durchschnittlich 61500 Fahrzeuge unterwegs. Etwa 14 Prozent aller Fahrzeuge auf der A8 sind Busse und Lastwagen mit mehr als dreieinhalb Tonnen. Spitzenreiter bei den schweren Kraftfahrzeugen ist die Strecke zwischen Günzburg und Burgau mit 18,3 Prozent.

Und trotzdem fallen die Unfälle mit beteiligten Lastwagen nicht massiv ins Gewicht, wie er auflistet. Waren es 35 im Jahr 2016 (mit fünf Schwer- und 18 Leichtverletzten), stieg die Zahl ein Jahr später auf 53 (drei Tote, sieben Schwer- und 23 Leichtverletzte). Nur in einem Fall wurde der Abstand nicht eingehalten. 2018 waren es 43 Unfälle (acht Schwer- und elf Leichtverletzte), heuer kommt Bregenzer bis jetzt auf 34 (zwei Tote, zehn Schwer-und elf Leichtverletzte). Angesichts der Masse sei das nicht viel: „Aber wenn etwas passiert, dann ist oft durch die Masse der Fahrzeuge die Auswirkung viel gravierender, die Unfälle sind spektakulärer und das Ausmaß an Schaden größer.“

Polizei kritisiert Verhalten der Lkw-Fahrer im Stau

Was Bregenzer an so manchem Lastwagenfahrer auffällt und bemängelt, ist ihr Verhalten im Stau. Anstatt rechts zu fahren, wechselten viele noch auf die mittlere Spur und blockierten dadurch Rettungsfahrzeugen den Weg. Bregenzers Appell: „Rechts bleiben und auf die Rettungsgasse achten.“

Am Dienstag habe sie sehr gut funktioniert, er selbst sei ohne Probleme durchgekommen. Dafür mussten seine Kollegen rigoros gegen Leute vorgehen, die mit ihren Handys gefilmt haben. Drei Fahrer von Kleinlastern seien sofort herausgezogen worden, ihr Verhalten werde angezeigt, sie erwartet ein Bußgeld von 100 Euro.

IHK: Die Auflagen für Fahrer und Firmen sind extrem

Auch die Industrie- und Handelskammer warnt davor, alle Lkw-Fahrer über einen Kamm zu scheren. Martin Birling, Branchenbetreuer Verkehr und Logistik bei der IHK Schwaben, sagt, dass Zeitdruck sicher keine pauschale Ursache für Unfälle sei, vielmehr handele es sich um individuelle menschliche Fehler im Verkehr. Die Auflagen für die Fahrer und Firmen seien extrem, alles werde dokumentiert. Die Disponenten planten die Fahrten so, dass sie gut zu schaffen seien – wenn zu eng kalkuliert wurde und etwas passiert, seien sie mit in der Haftung.

Auch wenn gerade Autofahrer kein Verständnis für „Elefantenrennen“ hätten und nicht verstünden, warum ein kaum schneller fahrender Lkw einen anderen überholt, müsse man bedenken: „Über eine Strecke von 600 Kilometern machen auch drei bis vier Stundenkilometer, die man schneller ist, etwas aus.“

Volle Rastanlagen sind ein Problem

Zwar sei der Anteil ausländischer Fahrer sehr hoch, aber die Schulungen seien europaweit einheitlich. Die Kraftfahrer seien generell gut ausgebildet und allein angesichts ihrer Fahrleistung erfahren, sicherlich mehr als ein durchschnittlicher Autofahrer, der mit dem Wohnanhänger nach Holland in den Urlaub durchfährt.

Die Qualifikation müssten sie auch regelmäßig erneuern. Problematisch sei aber, dass Parkplätze für Lkw an den Autobahnen nicht reichten, wobei man vermerken könne, wenn man wegen einer vollen Rastanlage etwas länger als die vorgeschriebene Zeit unterwegs sein musste. Und was automatische Abstandshalter in den Fahrzeugen angeht: Sie seien mitunter so fein eingestellt, dass sie unnötigerweise den Lkw bremsen und eine Kettenreaktion auslösten.

Pansuevia: Ablenkung ist ein generelles Problem

Der Chef des Autobahnbetreibers Pansuevia, Robert Schmidt, sieht auch ein Problem in Spurassistenten in den Lkw, die zu spät reagierten. Deshalb seien auch schon Fahrzeuge des Autobahnbetriebsdienstes angefahren worden, zuletzt habe ein Mitarbeiter mehrere Tage krankgeschrieben werden müssen. Generell sei Ablenkung aber ein Thema bei allen, die auf den Straßen unterwegs sind, zu oft werde nicht vorausschauend gefahren. Lkw fahren zwar dicht hintereinander, sagt Schmidt, Autos und Motorräder seien dafür wesentlich schneller - in beiden Fällen werde es kritisch, wenn man nicht aufpasst.

