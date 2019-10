vor 40 Min.

Polizei rätselt: Wie konnte Gas aus Kartuschen entweichen?

Die Polizei Günzburg ermittelt, warum ein Mann Hunderte von Gaskartuschen in seiner Wohnung in Ichenhausen gelagert hat und warum aus diesen Gas ausgetreten ist.

Bei einem Einsatz in Ichenhausen wurden Hunderte von Gaskartuschen geborgen. Was der Mann damit machen wollte und was die Polizei dazu sagt.

Von Heike Schreiber

Einen solchen Einsatz hat die Polizei nicht alle Tage: Vier Stunden waren Polizisten, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk am vergangenen Donnerstag in Ichenhausen damit beschäftigt, Hunderte von Einweggaskartuschen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu bergen. Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, sprach von einem „kuriosen Einsatz“, der nicht oft vorkomme. Die Frage, warum aus den Kartuschen Gas ausgetreten war, bleibe für die Polizei ebenso ungelöst wie die, warum der Mann so viele Kartuschen in seinem Besitz hatte.

Weil mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Donnerstagmittag Gasgeruch bemerkt hatten, riefen sie die Polizei. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein Hausbewohner in seiner Wohnung die größere Menge Einweggaskartuschen gelagert hatte. In einem mehrstündigen Einsatz wurden 600 bis 700 davon mit einem Volumen von etwa eineinhalb Kubikmetern sowie drei größere Flaschen mit einem Volumen zwischen 1,5 und 7,5 Litern Gas geborgen. Sechs Bewohner des Mehrparteienhauses wurden leicht verletzt, sie erlitten Kopfweh und Schwindelanfälle durch das austretende Gas und wurden ambulant vor Ort behandelt.

Gaskartuschen sind frei verkäuflich

Warum die Kartuschen ausgegast waren, weiß der Sprecher des Präsidiums nicht. Ob intensive Sonneneinstrahlung die Ursache war, wie die Polizei ursprünglich vermutet hatte, sei reine Spekulation. Die Kartuschen seien auf alle Fälle frei verkäuflich, so Stabik. Vermutlich habe der Mann sie nicht auf einen Schlag, sondern in mehreren Einkäufen erworben. Zur Herkunft und Verwendung der Gaskartuschen habe der Mann widersprüchliche Angaben gemacht. Es gebe aber keine Vorschrift, die das Lagern von Gaskartuschen zu Hause verbiete. Polizeisprecher Stabik betonte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Explosionsgefahr bestanden habe.

Stefan Müller, Leiter der Polizeiinspektion Günzburg, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat, teilte auf Nachfrage mit, dass der Mann keine bösen Absichten gehabt habe. Wie er in Vernehmungen mitgeteilt habe, wollte er weder sich selbst noch andere gefährden. Der Mann, der am Donnerstag in eine Klinik in Günzburg gebracht worden war, konnte Müller zufolge diese wieder verlassen. Müller bestätigte zudem, dass die Feuerwehr vier Tage zuvor schon einmal zu einem Einsatz in der selben Wohnung am Hindenburgpark in Ichenhausen ausgerückt war.

Vier Tage vorher war ein erster Feuerwehreinsatz in derselben Wohnung

Am 14. Oktober hatte ein Bewohner des Hauses einen Notruf wegen Gasgeruchs abgesetzt. 14 Menschen mussten das Haus vorübergehend verlassen, verletzt wurde niemand (wir berichteten). Ein nicht zugedrehter Gashahn an einem Schweißgerät in der Wohnung wurde damals als Ursache gefunden. Vermutlich hatte der Mann Heimwerkerarbeiten durchgeführt. Ob er mit diesen Arbeiten und mit der möglicherweise nicht sachgerechten Lagerung der Kartuschen gegen Gesetze verstoßen hat, ist nach Stefan Müllers Worten derzeit Gegenstand der Ermittlungen, wie er auf Nachfrage erklärt. Dabei arbeite die Polizei mit Fachbehörden zusammen.

