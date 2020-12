vor 55 Min.

Polizei setzt an Silvester im Kreis Günzburg auf gezielte Kontrollen

Plus Wie genau achtet die Polizei im Landkreis Günzburg auf die Einhaltung der Regeln an Silvester? Und wie blicken Mitarbeiter der Notaufnahme der Nacht auf Neujahr entgegen?

Von Lara Schmidler

Das Coronavirus hat sowohl das private als auch das öffentliche Leben weiterhin fest im Griff. Nach einem recht eingeschränkten Weihnachtsfest finden auch die Silvesterfeiern nicht im gewohnten Ausmaß statt. Kein Feuerwerk an öffentlichen Plätzen, zusammen feiern dürfen nur insgesamt fünf Personen aus zwei Haushalten und ab 21 Uhr darf niemand ohne triftigen Grund auf der Straße unterwegs sein. Wie wird das kontrolliert?

Über Weihnachten gab es nur wenige Verstöße im Raum Schwaben Süd-West

Für die Polizei bedeuten diese Regelungen eine Entlastung. Man rechne mit weniger Publikumsverkehr als an den vergangenen Silvesterabenden, sagt Polizeisprecher Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Zeitung. Grundsätzlich sei man zum Jahreswechsel aber natürlich – wie jedes Jahr – breiter aufgestellt als an anderen Tagen.

Bisher hätten sich die Menschen im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums vorbildlich verhalten, was die Ausgangsbeschränkungen angehe. Besonders über die Weihnachtsfeiertage sei es sehr ruhig gewesen, so Stabik. Zwischen 24. und 27. Dezember habe es 336 Kontrollen gegeben, dabei wurden insgesamt 39 Verstöße festgestellt, von denen 32 geahndet wurden. Nicht geahndet, sondern nur verwarnt werden beispielsweise Verstöße, wenn Minderjährige aus mehr als zwei verschiedenen Haushalten zusammen unterwegs sind, oder wenn eine einzige Person alleine an einer Bushaltestelle wartet, ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Stichwort hier: Verhältnismäßigkeit.

Bußgeld von 500 für Verstöße gegen die Ausgangssperre ab 21 Uhr

Kontrolliert werden aber nicht nur Fußgänger, sondern auch Autofahrer. Wer zwischen 21 und 5 Uhr ohne guten Grund unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen. Triftige Gründe sind laut dem Bayerischen Katastrophenschutz beispielsweise ein medizinischer Notfall, berufliche Tätigkeiten oder die Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger. Die Rückkehr von einer fremden in die eigene Wohnung ist dagegen kein triftiger Grund.

Wie viele Polizisten aktuell in der Region unterwegs sind und die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen kontrollieren, will Stabik nicht sagen – aus taktischen Gründen. Er verrät aber, dass es durch die Beschränkungen weniger andere Vorfälle wie Verkehrsunfälle oder Ruhestörungen gebe. „Alles, was da wegfällt, entlastet die Beamten. Und diese Kräfte können dann einem anderen Aufgabenschwerpunkt zugeführt werden, in diesem Fall den Kontrollen.“

Polizei wird gezielt an Brennpunkten in Günzburg kontrollieren

Trotzdem habe man nicht vor, an Silvester jedem Böller hinterherzujagen oder an Haustüren zu klingeln, um die Anwesenden zu zählen. „Wir werden gezielt im öffentlichen Raum die Ausgangssperren ab 21 Uhr überwachen und die Brennpunkte, an denen gerne gefeiert wird, kontrollieren. Und wenn in einem Garten 20 Personen zusammenstehen, werden wir da natürlich auch mal nachhaken.“ Doch grundsätzlich sei es bei der Polizei so, dass man, je mehr man kontrolliere, auch immer mehr finde. Man verlasse sich auch auf die Vernunft der Bürger. „Das normale Leben geht ja trotzdem noch weiter.“

Auch an der Kreisklinik in Krumbach erwartet man zum Jahreswechsel eine eher ruhige Nacht. Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Siegfried Wagner sagt auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Besetzung an Silvester genauso sei wie das ganze Jahr über.

In der Notaufnahme in Krumbach waren nie viele Brandverletzungen an Silvester

Die Ausgangsbeschränkungen und das Böllerverbot an öffentlichen Plätzen bezeichnet er als eine Erleichterung für die Klinik, auch wenn in den vergangenen Silvesternächten nur wenige Brandverletzungen in Krumbach behandelt worden sind. „Es war schon immer recht wenig bei uns, mal ein paar Alkoholisierte oder Verbrennungen, aber keine schlimmeren Verletzungen.“ Die ganz schweren Fälle würden ohnehin in die Unikliniken in Ulm oder Augsburg gebracht.

Von den diesjährigen Beschränkungen erhofft sich Wagner, dass es dank der nur im kleinen Rahmen erlaubten Feiern weniger alkoholisierte Patienten geben wird. „Das waren an Silvester schon etwas mehr als an gewöhnlichen Tagen. Etwa vier bis fünf Personen.“ Wegen des Böllerverbots rechnet er zudem mit weniger Brandverletzungen.

Auch Corona-Positive können in die Notaufnahme kommen

Glück habe er, da sein Personal in der Notaufnahme nicht durch Krankheit oder Corona-Fälle ausgedünnt sei, es müsse nicht, wie auf anderen Stationen, eingespart werden. Wagner blickt dem Jahreswechsel entspannt entgegen.

Und selbst von Corona-Positiven, die wegen eines Unfalls in die Notaufnahme kommen, lässt er sich nicht abschrecken. „Jeder Mensch, ob er nun Corona hat oder nicht, hat ein Recht darauf, behandelt zu werden“, betont er. Man dürfe niemandem den Zutritt verwehren.

Wer einen Unfall habe und bereits zuvor positiv auf Corona getestet worden sei, könne selbstverständlich – mit Vorankündigung – wie alle anderen auch in die Notaufnahme kommen. Dann müsse der behandelnde Arzt die Untersuchung eben in Vollschutzkleidung führen.

