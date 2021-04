Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Leipheim

Bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer haben in Leipheim ein Auto stark beschädigt. Weil sie sich nicht um den Schaden kümmerten, sucht die Polizei nun Zeugen.

Zeugen einer Unfallflucht in Leipheim sucht die Polizeiinspektion Günzburg. Eine 57-jährige Frau stellte am Ostersonntag, 4. April, ihren Wagen auf dem Parkplatz vor ihrem Wohnort in der Hermann-Köhl-Straße ab. Am Mittwochmorgen entdeckte sie die Beschädigungen an der kompletten rechten Fahrzeugseite. Das Glas des Seitenspiegels lag zerbrochen neben dem Fahrzeug. Den gesamten Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, melden dies bitte bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (zg)

