vor 43 Min.

Polizeibeamte bei Angriffen verletzt

In Günzburg und Leipheim sind Polizeibeamte im Einsatz verletzt worden. Dabei mussten sie auch einen Angreifer schützen, der selbst von einem Angehörigen attackiert wurde.

In den vergangenen Tagen sind Beamte der Polizeiinspektion Günzburg zweimal angegriffen und verletzt worden. Der erste Vorfall ereignete sich bereits am Montagabend am Günzburger Bahnhof: Eine Zivilstreife der Polizei hatte sich gegenüber einem Jugendlichen zu erkennen gegeben und sprach diesem einen Platzverweis aus, nachdem dieser unter Alkoholeinfluss stand und sich ungebührlich benommen hatte. Der Jugendliche sei dabei plötzlich und unvermittelt aus gerastet und habe die beiden Polizeibeamten angegriffen.

Angriff auf Polizisten: Jugendlicher rastet im Krankenhaus erneut aus

Nur durch Anwendung von körperlicher Gewalt konnten die beiden Polizeibeamten den Angriff des Jugendlichen beenden, heißt es im Polizeibericht. Dabei sei der Angreifer leicht verletzt und anschließend zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach einer kurzen Beruhigungsphase sei der Jugendliche in dem Krankenhaus erneut ausgerastet. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten massiv, trat mit dem Fuß nach einem Beamten und streifte diesen dabei am Kopf. Letztlich sei die Unterbringung des Jugendlichen in einem psychiatrischen Krankenhaus notwendig geworden.

Drei Polizeibeamte werden massiv verletzt

Durch den Angriff des Jugendlichen sind drei Polizeibeamte zum Teil massiv verletzt worden, zwei Beamte waren anschließend dienstunfähig. Gegen den Angreifer wird nun unter anderem wegen des Verdachtes eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Widerstand ermittelt.

Familienstreit in Leipheim: Mann schlägt Polizisten

Einen Tag später, am Dienstag vor Mitternacht, kam es dann zum nächsten Angriff. Die Polizei Günzburg war zu einem vermeintlichen Streit unter Lebenspartnern in einer Wohnung in Leipheim gerufen worden. Bei der Abklärung des Sachverhaltes habe sich einer der Streitenden gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten unkooperativ gezeigt, berichtet die Polizei. Der 25-Jährige habe die Beamten massiv beleidigt und mit der Hand gegen den Oberkörper eines der Beamten geschlagen. Unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt beendeten die Beamten den Angriff des Mannes, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Angehöriger ohrfeigt den Angreifer

Doch damit war die Sache noch nicht vorbei: Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme sei ein Angehöriger des Angreifers hinzugekommen und habe diesen geohrfeigt, heißt es weiter im Polizeibericht. Weitere Schläge hatten die Polizeibeamten unterbunden. Nach Beendigung dieses Einsatzes, bei dem ein Beamter leicht verletzt wurde, trafen die Polizeibeamten einige Zeit später im Stadtgebiet wieder auf den 25-Jährigen. Dabei habe dieser seine massiven Beleidigungen wiederholt. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen Polizeibeamte und Beleidigung eingeleitet. (zg)

