Polizeieinsätze: Streit in der Hütte, in der Disco und in der Klinik

Zwischen Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist es zu mehreren handgreiflichen Auseinandersetzungen in der Region gekommen. Wo die Günzburger Polizei überall eingreifen musste.

Für die Günzburger Polizei ist die Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag alles andere als friedlich verlaufen. In drei Fällen wurden die Polizeibeamten zu Einsätzen gerufen, in denen Streit handgreiflich eskaliert ist.

Bereits am Sonntagabend war es in Burgau zwischen einem 40jährigen Mann und seinem Schwiegervater zu einer Körperverletzung gekommen. Der 40-Jährige folgte seinem Schwiegervater nach Günzburg ins Krankenhaus, wohin dieser zur Behandlung gebracht wurde. Dort trafen die Streithähne zusammen mit weiteren Familienangehörigen um 22.42 Uhr erneut aufeinander. Der 40-Jährige schlug am Krankenhaus seinem Schwiegervater mit einer Bierflasche gegen den Kopf und ohrfeigte eine weibliche Verwandte, berichtet die Polizei. Daraufhin sei auch der 40-Jährige von drei anderen männlichen Verwandten mit den Fäusten geschlagen und mit Fußtritten versehen worden, auch, als dieser bereits auf dem Boden lag.

Schlägerei vor der Klinik: Schwiegersohn wird schwer verletzt

Während der 40-Jährige durch die Schläge erheblich verletzt wurde und unter anderem mehrere Brüche erlitt, wurde sein Schwiegervater durch den Schlag mit der Flasche gegen den Kopf nicht nennenswert verletzt, so die Polizei weiter . Um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden, erfolgte die weitere ärztliche Behandlung der Beteiligten in verschiedenen Krankenhäusern. Da der Schwiegersohn erheblich alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet.

Discogast geht in Günzburg auf Security, Polizei und ein Taxi los

Wenige Stunden später ging es dann für die Polizei in einer Günzburger Diskothek weiter: Um 2.42 Uhr kam es vor dem Gebäude in der Wilhelm-Maybach-Straße zum Streit zwischen einem männlichen Gast und dem Sicherheitsdienst, nachdem der Gast wegen übermäßigem Alkoholkonsum aus der Disco gebracht wurde. Der Mann habe im Laufe des Streits einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geohrfeigt. Beim Eintreffen der Polizei war der Gast in ein Gerangel verwickelt und sei nachdem die Beteiligten getrennt worden waren noch immer hochaggressiv gewesen. Als er mit erhobenen Fäusten auf die Polizeibeamten losgehen wollte, wurde er von diesen zu Boden gebracht und fixiert. Den bisherigen Angaben der Beteiligten zufolge kam es in dem Gerangel zuvor zu wechselseitigen Körperverletzungen, deren genauer Verlauf nach Polizeiangaben noch ermittelt werden muss. Während dem Gerangel trat der randalierende Gast auch mit dem Fuß gegen ein auf Fahrgäste wartendes Taxi. Ob an diesem ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt.

Streit in der Jugendhütte: Mann beschädigt Einrichtung

Am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr, kam es dann in einer Jugendhütte in Waldstetten zum Streit zwischen einem 37-Jährigen und jugendlichen Gästen der Hütte, berichtet die Polizei. Im Verlauf des Streites habe der 37-Jährige eine Wasserpfeife gegen den rechten Fuß eines Jugendlichen geworfen, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Anschließend habe der 37-Jährige angefangen, die Einrichtung der Hütte zu beschädigen. Der von den Jugendlichen zur Hilfe gerufene Eigentümer der Hütte konnte den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixieren. Nachdem sich der deutlich alkoholisierte Mann nicht beruhigte und weiter aggressiv verhielt, wurde er von den eingesetzten Beamten gefesselt.

Da sich der 37jährige an der zerbrochenen Wasserpfeife eine Schnittwunde an der Hand zugezogen hatte, wurde er vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt und anschließend von einer Verwandten abgeholt. Während der Wartezeit bis zu seiner Abholung habe der Mann auch noch einen der eingesetzten Polizeibeamten beleidigt. Der entstandene Sachschaden beträgt 150 Euro. (zg)

