16.02.2020

Polizeieinsatz in Werkstatt

Die Polizei hatte einen größeren Einsatz in Günzburg.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Freitagabend gegen 18.20 Uhr in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen im Auweg in Günzburg gekommen.

Zunächst bedrohte nach Polizeiangaben ein 63-jähriger Bewohner mit einem Schuhlöffel und zwei Nussknackerzangen andere Bewohner mit dem Tode. Dabei schwang er die Metallgegenstände vor seinem Körper hin und her.

Die drei eingesetzten Polizeistreifen konnten den Mann nicht zum Aufhören überreden, da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Letztlich konnte er überwältigt werden.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte und wurde im Anschluss vorläufig in einer Klinik untergebracht. (zg)