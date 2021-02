vor 55 Min.

Polizeireport: Unfälle und körperliche Auseinandersetzungen

Im Landkreis Günzburg hatte die Polizei in den vergangenen Tagen viel zu tun. Es gab Unfälle, Verstöße gegen die Ausgangssperre und ein handfester Streit am Valentinstag.

Viel zu tun hatte die Polizei in den vergangenen Tagen. So bestand beispielsweise Uneinigkeit hinsichtlich einer Grundstücksgrenze in Bibertal. An dieser Frage entzündete sich laut Polizei in den Nachmittagsstunden des Valentinstags ein Streit zwischen drei Männern in den Dreißigern. Im Verlauf der hitzigen Unterhaltung schubste der Jüngste den Ältesten weg. Dessen Sturz und ein möglicher Personenschaden verhinderte der dritte Beteiligte, ein 32-Jähriger, indem er den Stolpernden auffing.

Leipheim: Als das Auto vor ihm bremste, realisierte das ein 62-Jähriger laut Polizei ein bisschen zu spät und fuhr mit seinem Opel auf den vor ihm fahrenden Seat auf. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.15 Uhr im Kreisverkehr der Bubesheimer Straße in Leipheim. Beide Fahrzeuge wurden deutlich beschädigt.

Kostümierter Mann verstößt in Jettingen gegen die Ausgangssperre

Jettingen-Scheppach: Die Polizei hat am Samstagabend um 23.30 Uhr einen betrunkenen und kostümierten Mann in der Hauptstraße in Jettingen kontrolliert. Der 52-Jährige verstieß demnach gegen die derzeit gegoltene nächtliche Ausgangssperre, denn er war auf dem Nachhauseweg und konnte laut Polizei keinen triftigen Grund nennen, warum er unterwegs war. Den Mann erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Günzburg: In der Georg-Lacher-Straße in Reisensburg ist am Freitag ein Kinderfahrrad gefunden worden. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass es noch nicht als gestohlen gemeldet wurde. Der Bauhof der Stadt Günzburg wurde verständigt und das Fahrrad wird als Fundsache durch die Stadt verwahrt.

Autos in Burgau, Bibertal und Ichenhausen beschädigt

Burgau: Ein auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mühlstraße in Burgau geparkter Nissan Micra ist irgendwann zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, angefahren und dabei beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein anderes Fahrzeug gegen die Heckklappe und das rechte Rücklicht. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich deshalb bei der Polizei Burgau melden.

Bibertal: Ein Unbekannter hat irgendwann zwischen Sonntag, 7. Februar, und Freitag, 12. Februar, einen Opel auf einem Grundstück in der Neuen Straße in Bühl zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen.

Ichenhausen: Ein Unbekannter hat am Freitag irgendwann zwischen 15 und 19 Uhr den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten weißen Audis abgefahren und ist danach geflüchtet. Das Auto stand in der Brandfeldstraße in Ichenhausen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Eventuelle Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221-919-0, in Verbindung setzen.

Ichenhausen: Die Polizei hat am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr in einem Ortsteil von Ichenhausen einen 31-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein noch an Ort und Stelle durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht der Beamten. Die Weiterfahrt des Mannes mit dem Auto wurde unterbunden, den 31-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige.

