Poller am Günzburger Marktplatz bleiben länger unten als geplant

Eigentlich würden die versenkbaren Poller die Zufahrt zum Günzburger Marktplatz ab nächster Woche zu bestimmten Zeiten verhindern, doch in Zeiten von Corona ist vieles anders.

Eigentlich hätte der Marktplatz in Günzburg nächste Woche für den Durchgangsverkehr wieder gesperrt werden sollen. Doch das wurde nun verschoben.

Günzburgs OB Gerhard Jauernig teilt in einem Eilentscheid mit, dass wegen der gestiegenen Inzidenzen die Marktplatz-Fußgängerzone in der Altstadt nicht wie geplant am 22. März öffnet. Die Innenstadt bleibt bis Ostermontag, 5. April, für den Abholservice und „Click & Meet“ für den motorisierten Verkehr befahrbar.

Damit soll der Handel unterstützt werden. Die Einrichtung der Fußgängerzone und das Hochfahren der Poller bleiben abhängig von der Entwicklung des Inzidenzwerts und werden zunächst an die Öffnung der Außengastronomie gekoppelt. (zg)

