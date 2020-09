vor 1 Min.

Porsche und McLaren liefern sich Autorennen auf der A8

Zwei Autofahrern haben auf der A8 ein privates Autorennen veranstaltet. Jetzt werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.

Zwei Autofahrer haben sich am vergangenen Montagnachmittag auf der A8 bei Leipheim ein Rennen geliefert. Wie ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mitteilte, fielen ihm gegen 16.15 Uhr zwei Sportwagen auf, die die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart befuhren. Die Fahrer eines Porsche und eines McLaren fuhren in hohem Tempo zwischen der Anschlussstelle Leipheim und dem Autobahnkreuz Ulm-Elchingen, wobei sie den fließenden Verkehr sowohl links als auch verbotenerweise rechts überholten.

Polizei sucht Augenzeugen und Geschädigte des Autorennens

Die beiden Fahrzeuge fanden Streifen des Verkehrsdienstes Mühlhausen bei einer eingeleiteten Fahndung und hielten die Fahrer an. Die Autobahnpolizeiinspektion Günzburg sucht jetzt Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu der Fahrweise der Sportwagenfahrer machen können oder durch die Fahrweise gefährdet oder genötigt wurden, Telefon 08221/9190. (zg)

