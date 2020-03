17:00 Uhr

Preise für Taxifahrten werden erhöht

Zum 1. Juli sollen die neuen Tarife im Landkreis Günzburg gelten. Welche Varianten ein Gutachter vorschlägt.

Von Walter Kaiser

Was kostet eine Fahrt mit dem Taxi? Die Unternehmer können ihre Preise nicht eigenständig festlegen. Genehmigungsbehörde ist vielmehr das Landratsamt. Letztmals waren die Tarife für die Taxis im Landkreis Ende Dezember 2015 erhöht worden. Um einen aktuellen Überblick über das Taxigewerbe in der Region insgesamt zu erhalten, hat das Landratsamt einen Gutachter eingeschaltet. Er hat in einer umfassenden Studie eine Erhöhung der Fahrpreise vorgeschlagen. Die neuen Tarife sollen zum 1. Juli in Kraft treten. Die Mitglieder des Kreisausschusses sprachen sich grundsätzlich für eine Preiserhöhung aus. Wie hoch sie letztendlich ausfallen soll, muss der Kreistag bei seiner nächsten Sitzung im April entscheiden.

Das Taxigewerbe sei generell „nicht vergnügungssteuerpflichtig“, erklärte Josef Brandner, Busunternehmer und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Internet-Angebote wie Uber oder WunderCar machen den Unternehmen ebenso zu schaffen wie das zunehmende Carsharing oder der Flexibus, der im Landkreis allerdings politisch gewollt ist.

Gutachter: Ohne Erhöhungen ist das Taxigewerbe gefährdet

Seit 2015 seien die Kosten für Fahrzeuge, Personal und Treibstoff gestiegen, sagte Brandner weiter. Das Einkommen der Taxiunternehmer sei deshalb angesichts der momentanen Tarife „nicht mehr auskömmlich“. Gutachter Burkhard Saß aus Lambrechtshagen geht in seiner nicht weniger als 94 Seiten umfassenden Studie noch einen Schritt weiter. Ohne Tariferhöhungen könnte das Taxigewerbe im Landkreis akut gefährdet sein.

Vor einigen Jahren hatte das Landratsamt einem Taxiunternehmen etliche Konzessionen entzogen. Deshalb gibt es im Landkreis derzeit noch 31 Genehmigungen. Diese Zahl könnte laut Gutachter auf 33 angehoben werden. Ob das angesichts der Probleme und des Konkurrenzdrucks im Taxigewerbe nicht ein Widerspruch sei, fragte der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich. Christoph Langer, der im Landratsamt zuständige Fachbereichsleiter, erwiderte, unter der Voraussetzung, dass die Tarife erhöht werden, könnten noch zwei weitere Konzessionen erteilt werden. Diese würden auch den Service für die Kunden verbessern.

Preis setzt sich aus einer Reihe von Einzelpreisen zusammen

Der Preis für eine Fahrt mit dem Taxi setzt sich aus einer Reihe von Einzelpreisen zusammen. Derzeit liegt der Grundpreis bei 2,80 Euro, der Mindestfahrpreis (kürzere Strecken müssen nicht gefahren werden) beträgt drei Euro, sowohl tags wie nachts. Hinzu kommen momentan 1,70 Euro je gefahrenem Kilometer.

Zwei mögliche Tarifvarianten hat der Gutachter vorgeschlagen, die Mitglieder des Kreisausschusses sprachen sich grundsätzlich für folgende Preiserhöhungen aus: Der Grundpreis würde auf 3,50 Euro am Tag und auf vier Euro nachts angehoben, der Mindestfahrpreis läge künftig bei 5,90 Euro. Die ersten fünf Kilometer sollen jeweils 2,40 Euro kosten, jeder weitere Kilometer 1,80 Euro. Nachts käme ein Zuschlag von 20 Cent pro Kilometer hinzu.

Die Mitglieder des Kreisausschusses haben dem Kreistag empfohlen, diese Variante zu beschließen. Über abweichende Vorstellungen könne bis zur Kreistagssitzung in den Fraktionen noch beraten werden, erklärte Landrat Hubert Hafner abschließend.

