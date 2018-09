vor 53 Min.

Preisgekröntes aus Europa in Offingen

Mit dem Filmhit „Cinema Paradiso“ eröffneten am Donnerstag die 30. Filmtage.

Von Helmut Kircher

„Offinger Filmtage“ prangt es in Schokoladenlettern auf der Jubiläumstorte im Breitwandformat, die im Foyer des Kinos auf ihren würdevollen Eröffnungsanschnitt wartet. Bürgermeister Thomas Wörz nutz diesen feierlichen Akt zu einem ebenso feierlichen Bekenntnis filmkultureller Art der Gemeinde: „Offingen ist schön, da gibt’s ein tolles Kino!“ Filmtheaterbetreiber Georg Albrecht blickt verständlicherweise mehr Richtung Zukunft: „Hoffen wir, dass wir auch die nächsten 30 Jahre schaffen – mit der einen oder anderen ausverkauften Vorstellung.“

Nach durchgestandenen „Höhen und Tiefen“ habe man, so argumentiert Vhs-Geschäftsführerin Petra Demmel, mit den „Offinger Filmtagen“ und dem „Film des Monats“ neben 40-jähriger guter Zusammenarbeit auch immer versucht „Botschaften zu vermitteln“. Und dies stehe auch im Fokus der diesjährigen Jubiläumsausgabe der Filmtage, erläutert Natalie Charlet, ihre Mitarbeiterin und als solche Ideengeberin und Organisatorin dieser Veranstaltung, die einhergehe mit dem gleichfalls 30-jährigen Bestehen des „Europäischen Filmfestivals“.

Europa sei das diesjährige Thema, betont sie, und zwar „mit Ausrufezeichen und vorangestelltem Ach!“, denn die durch Europa geschaffenen Werte seien im Schwinden begriffen und dem gelte es entgegenzuarbeiten. „Wir sind dabei, ganz Großes zu verlieren!“ Um diesem Thema gerecht zu werden, sei die Filmauswahl nicht einfach gewesen, bekennt sie. Mit vier Filmen aus vier europäischen Ländern, über vier Jahrzehnte hinweg produziert und mit dem „Europäischen Filmpreis“ ausgezeichnet, oder für ihn nominiert, hoffe man, nicht nur das Interesse des Publikums zu wecken, sondern es auch zum Nachdenken und Handeln zu aktivieren.

Eine nostalgisch gefärbte Geschichte von bezaubernder Offenheit

Eröffnungsfilm war der bereits 1989 von dem italienischen Drehbuchautor und Regisseur Giuseppe Tornatore gedrehte, moderne Filmklassiker „Cinema Paradiso“. Eine nostalgisch gefärbte Geschichte von bezaubernder Offenheit, die hingebungsvoll der Liebe zum Kino huldigt, und einem Kind – meist durch Filmzitate bekannter Cinema-Hits – die Welt und insbesondere die Frauen erklärt. „Cinema Paradiso“ ist eine einzige große Liebesgeschichte, eine Ode ans Kino, ein mit Fröhlichkeit behaftetes Opernseelendrama, zu dem der große Filmkomponist Ennio Morricone nur hie und da auf tränentreibende Drüsigkeit drückt, und nur wo es die Handlung verlangt und die Leichtigkeit des Seins sich mit musikalischer Beschwingtheit vereint. Ein Kino der „Großen Gefühle“. Zurecht nicht nur mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet (wie auch Hauptdarsteller Philippe Noiret), sondern auch mit dem Oscar als „bester fremdsprachiger Film“, mit dem „Großen Preis“ der Jury in Cannes und noch einem Dutzend anderer Preise.

Des Weiteren auf dem Filmtage-Programm: Bereits am gestrigen Freitag lief „Ein Herz im Winter“ (1993) Regie: Claude Sautet. „Kick it like Beckham“ (2002) Regie: Gurinder Chadh (Samstag, 29. September). Statt, wie Mama und Papa es wünschen, Juristin und Ehefrau zu werden, hat die 17-jährige Jess (Parminder Nagra) den charmanten Joe (Jonathan Rhys-Meyers) und Kicken im Frauenfußballteam im Kopf. Trotzdem – oder gerade deshalb – der britische Jahreshit 2002. „Barbara“ (2012) Regie: Christian Petzold (Sonntag, 30. September). Eine Ärztin in der DDR hat einen Ausreiseantrag gestellt. Doch zwei Männer, auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze, durchkreuzen ihren Plan. Sie beginnt, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein eiskaltes Psychodrama mit Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock und anderen.

Tickets Alle Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Kartentelefon 08224/801355.

