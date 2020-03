07:00 Uhr

Premiere im Dilldappersaal: Aus harten werden arme Hunde

Die Neue Bühne zeigt das Stück „Top Dogs“. Es handelt von Managern, die zu Opfern ihrer eigenen Philosophie der Ausbeutung werden. Ein zeitloses Stück.

Von Walter Kaiser

Die Vorstellung ist wohl keinem Arbeitnehmer fremd: Wie schön wäre es, wenn auch der oberschlaue, kaltherzig kalkulierende und karrieregeile Vorgesetzte entlassen würde – und nicht nur die unteren Chargen in der Firma. „Top Dogs“ nannte der 2014 verstorbene Schweizer Dramatiker Urs Widmer jene Kaste von Managern, die um ihres eigenen Vorteils willen notfalls über Leichen gehen oder den Rahmen des strafrechtlich Zulässigen austesten. Aber auch die „harten Hunde“ kann es irgendwann erwischen. Plötzlich stehen sie, trotz aller (scheinbaren?) Erfolge, auf der Straße. Was dann? Dieser Frage widmet sich die jüngste Theaterproduktion der Neuen Bühne Ichenhausen. Die mit viel Beifall bedachte Premiere des sozial- und wirtschaftskritischen Stücks war am Samstagabend im vollen Dilldappersaal über die Bühne gegangen.

Der Kern der Geschichte ist rasch erzählt. Sechs Manager und eine Managerin sind in ihren Unternehmen entlassen worden. Sie waren – zumindest nach eigener Einschätzung – erfolgreich in Banken, an der Börse oder in großen Unternehmen tätig. Letztendlich wurden sie Opfer ihrer eigenen Philosophie: zu alt, zu teuer, nicht innovativ und kreativ genug. Als Gnadenbrot erhalten sie ein von der Firma finanziertes Coaching bei einer Psychologin. Das Ziel: Wir finden einen neuen Job.

Man könnte glatt Mitleid bekommen

Wer jemals solche Coachings erleben durfte, wird sich bei Urs Widmers Stück „Top Dogs“ von 1996 an leidvolle Zeiten erinnern: Atem- und Entspannungsübungen, sinnfreie Rollenspiele, Leistungsanalysen und Spontanabfragen binnen zehn Sekunden. Ein bisschen Karate, ein bisschen Tanz – das ganze Programm.

Ihre Entlassung finden die Manager naturgemäß ungerecht. Sie gaben stets ihr Bestes, sie haben die Unternehmenszahlen nach oben gebracht, sie waren rund um die Uhr mit der Firma verheiratet. Im Gespräch mit der Psychologin bröckeln nach und nach die schönen Fassaden. Schaden haben über die Jahre die Familien genommen, die Beziehungen gingen in die Brüche, erst recht seit der Entlassung. Haus weg, Auto weg, Frau und Kinder weg. Was bleibt, ist die Einsamkeit. Aus den harten werden arme Hunde. Man könnte Mitleid bekommen.

Unter der Regie von Yasemin Kont und der Regieassistenz von Barbara Imig ist der Neuen Bühne Ichenhausen die überzeugende Umsetzung eines in Teilen amüsanten, letztlich aber tragischen Stückes gelungen. Der Kapitalismus frisst seine eigenen Kinder. Denn: „Business ist Krieg, Blut und Tränen.“

Eine neue Stelle an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea

Den Schauspielerinnen und Schauspielern Selma Berger , Katrin Astforth, Christine Wieser , Rene Schwab , Karl Jordan , Wilfried Nagat , Stephan Christoph , Wolfgang Allgäuer und Andreas Werner wurde vom Publikum immer wieder Szenenapplaus und – zu Recht – ein begeisterter Schlussapplaus gezollt.

Theater liefert selten Antworten. Aber es kann die richtigen Fragen zur rechten Zeit stellen. In „Top Dogs“ geht es um die Frage, ob die ökonomische Maxime des immer weiter, höher, schneller und billiger tatsächlich zielführend ist. Oder ob eine Welt, die sich der Menschlichkeit, der Wohlfahrt aller und dem Schutz der Natur verschreibt, nicht die bessere Alternative wäre. Man müsse kein Kommunist sein, um das derzeitige Wirtschaftssystem kritisch zu hinterfragen, erklärte Peter Berger , Vorsitzender der Neuen Bühne, im Dank an die Akteure. Entscheiden müsse das jeder für sich. Zu guter Letzt: Die Managerin hat dank des Coachings eine neue Stelle bekommen – in einem kleinen Industrieort an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea. Beste Aussichten also.

Termine Weitere Aufführungen von „Top Dogs“ sind am 6., 7., 14. und 15. März sowie am 3., 4. und 18. April auf der Dilldapperbühne in Ichenhausen zu sehen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es bei Florales, Marktstraße 23 in Ichenhausen , Telefon 08223/4900.

Themen folgen