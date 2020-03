Preuße, SPDler, Mischehe: Warum seine OB-Zeit doch ein Erfolg war

Plus Er hatte keine Chance, aber nutzte sie: Rudolf Köppler wurde vor 50 Jahren erstmals zu Günzburgs OB gewählt – trotz oder wegen verschiedener „Makel“.

Im Grunde war es Majestätsbeleidigung. Wie kam ein SPD-Mann dazu, sich um das Amt des Günzburger Oberbürgermeisters zu bewerben? Noch dazu ein aus Berlin stammender Preuße. Einflussreiche CSU-Kreise, allen voran der damalige bayerische Innenminister Bruno Merk und der gleichfalls aus Günzburg stammende Leo Wagner, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, versuchten mit Macht, die Kandidatur des jungen Oberregierungsrates namens Rudolf Köppler zu torpedieren. Mit mehr als nur sanftem Druck. Geholfen hat es nichts. Mit 58,2 Prozent der Stimmen hatte sich Köppler gegen seinen CSU-Kontrahenten, den Staatsanwalt Wilfried Hüttl, durchgesetzt – bei seiner ersten OB-Wahl am 8. März 1970. Also vor genau 50 Jahren.

Man schrieb das Jahr 1969. Von einem Bekannten hatte Rudolf Köppler erfahren, dass in Günzburg ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird. Der amtierende OB Josef Seitz konnte aus Altersgründen nicht mehr antreten. Wäre das, so die Frage des Freundes, nicht eine reizvolle Aufgabe?

Eine erfolgsversprechende Karriere war vorgezeichnet

Auf berufsbedingten Umwegen war der 33-jährige Rudolf Köppler als Oberregierungsrat bei der Landesanwaltschaft in München gelandet. Eine erfolgversprechende Karriere war, nicht zuletzt aufgrund hervorragender Zeugnisse und Beurteilungen, vorgezeichnet. Zudem hatte die junge Familie des promovierten Juristen in der Landeshauptstadt gerade eine Wohnung in Schwabing bezogen. Gute Gründe für ein politisches Wagnis in Günzburg gab es kaum.

Die SPD hatte seinerzeit bei Stadtratswahlen einen Anteil von knapp 25 Prozent. Wie sollte da die Wahl zum Oberbürgermeister gelingen? Hinzu kam Druck von der mächtigen CSU. Köppler war bedeutet worden, im Falle einer mutmaßlich gescheiterten Kandidatur könne er als bayerischer Beamter jederzeit und immer wieder in alle Winkel des Freistaats versetzt werden. Bis zur Pensionierung im Jahre 2001. „Da kommt man schon ins Grübeln“, erinnert sich Köppler.

Eine häufige Frage: "Leben Sie wirklich in einer Mischehe?

Angesichts solcher Vorzeichen wären die meisten wohl eingeknickt. Zumal Günzburg – die Altstadtsanierung war noch in weiter Ferne – bei einer ersten Stippvisite auf das Ehepaar Rudolf und Ingelore Köppler einen wenig attraktiven Eindruck gemacht hatte. Trotzdem warf Köppler den Hut in den Ring. Denn noch vor der SPD hatten die Freien Wähler rund um Franz Lorenz dem Kandidaten ihre Unterstützung zugesagt. So wie eine Günzburger Bürgerinitiative. Am Ende war die Sensation perfekt: Köppler wurde zum neuen Stadtoberhaupt gewählt. Und das, obwohl der Katholik Köppler mit einer evangelischen Frau verheiratet war. „Leben Sie wirklich in einer Mischehe?“, war der OB-Kandidat immer wieder gefragt worden. Religiöses spielte – rückblickend betrachtet – vor 50 Jahren noch eine absonderliche Rolle.

Aus dem politischen Drahtseilakt ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Letztlich 32 Jahre lenkte Köppler die Geschicke Günzburgs. Nur noch zwei Mal musste sich der OB mit einem Gegenkandidaten auseinandersetzen: 1978 mit dem CSU-Kandidaten Hermann Gernert, dem ehemaligen Leiter des Wasserwirtschaftsamts Krumbach, und 1996 mit dem Rechtsanwalt Karsten Schultz-Ninow von der Günzburger Bürgerliste (GBL). In beiden Fällen behielt Rudolf Köppler unangefochten die Oberhand. Nebenbei: Nicht weniger als 48 Jahre vertrat der Alt-OB, der am 23. März seinen 84. Geburtstag und in diesem Jahr zudem die Diamantene Hochzeit mit Ehefrau Ingelore feiert, die Interessen der Bürger im Kreistag. Für die neue Wahlperiode ab Mai dieses Jahres kandidiert er nicht mehr.

Warum sich Legoland für Günzburg statt Tokio entschied

Was sind aus Köpplers Sicht die Höhepunkte seiner 32-jährigen und bis 2002 währenden Amtszeit? Der Alt-OB nennt vier Punkte. Entgegen der Vorgaben von Innenminister Bruno Merk zur Gebietsreform sei es ihm gelungen, nicht nur die mit Günzburg zusammengewachsenen Gemeinden Denzingen und Wasserburg, sondern auch Deffingen, Nornheim, Leinheim, Reisensburg und Riedhausen einzugemeinden – die rasant gestiegene Fläche der Stadt war unter anderem Voraussetzung für die Aussiedlung der Firma Mengele nach Deffingen, die Ansiedlung des Postfrachtzentrums südlich der Autobahn und – nicht zuletzt – die Entscheidung von Legoland, sich im Wettstreit mit Tokio für Günzburg zu entscheiden.

Gegen viele Widerstände, unter anderem von der Wirtschaftsvereinigung, sei es gelungen, die Altstadtsanierung umzusetzen und damit Günzburgs Attraktivität erheblich zu steigern.

Er verteidigte die Stadt gegen Vorwürfe, ein Nazi-Hort zu sein

1985 war die Leiche des „KZ-Arztes“ Josef Mengele in Brasilien entdeckt worden. Zahlreiche in- und ausländische Medienvertreter hatten sich seinerzeit über Günzburg hergemacht. Dem Oberbürgermeister war es nicht zuletzt aufgrund seiner Biografie gelungen, die Stadt gegen den Vorwurf, ein Nazi-Hort zu sein, zu verteidigen.

Köpplers Vater war in den letzten Kriegsmonaten hingerichtet worden, in mehreren Schriften hatte der OB schon vor 1985 die Geschichte Günzburgs während des Dritten Reiches aufgearbeitet. Eine Erinnerungskultur, der sich bis heute nicht alle Kommunen rühmen können.

Und schließlich: Was vielen nicht gelingt, das hat Rudolf Köppler geschafft: Er hat mit Gerhard Jauernig einen erfolgreichen Nachfolger aus den Reihen der SPD aufgebaut.

Gelegentlich wiederholt sich Geschichte doch

Der amtierende Oberbürgermeister hat bereits 18 Jahre hinter sich, nach der Wahl am 15. März wird Jauernig als gemeinsamer Kandidat von SPD und CSU seine vierte Amtszeit antreten.

Gelegentlich wiederholt sich Geschichte doch. Bei Jauernigs erstem OB-Wahlkampf 2002 hatte Bruno Merk erklärt, eine frische und unvoreingenommene Auswärtige wie Stephanie Denzler sei die richtige Wahl. Bei der OB-Wahl 1970 hatte der seinerzeitige Innenminister noch betont, ein Auswärtiger wie Rudolf Köppler sei als Günzburger Oberbürgermeister denkbar ungeeignet. So können sich je nach Zeit und Gusto die Argumente ändern.

