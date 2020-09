15:45 Uhr

Pro-Musica-Beauftragter aus Münsterhausen wird ausgezeichnet

Plus Eugen Miller aus Münsterhausen hat unzählige Musikkapellen unterstützt, wenn es um die Verleihung der begehrten Pro-Musica-Plakette ging. Warum der 81-Jährige nun selbst geehrt wird

Von Peter Wieser

Wenn eine Musikkapelle mit der Pro-Musica-Plakette ausgezeichnet wird, dann ist das etwas Besonderes. 1968 wurde sie von Bundespräsident Heinrich Lübke gestiftet: als Auszeichnung für Musikvereinigungen, die sich durch ihr langjähriges Wirken besondere Verdienste um die Pflege der Musik und damit die Förderung kulturellen Lebens erworben haben.

Eugen Miller aus Münsterhausen ist seit 1989 Pro-Musica-Beauftragter des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) und hat während dieser Zeit unzähligen Musikkapellen in ganz Schwaben zu der begehrten Plakette verholfen. Jetzt wird der 81-Jährige selbst ausgezeichnet: Er ist einer der zehn Ehrenamtlichen aus dem bayerischen Laienmusikbereich, die in diesem Jahr die neue „Ehrenamtsmedaille für herausragende Verdienste um die Laienmusik“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst erhalten.

Die Pro-Musica-Plakette zeigt auf der Vorderseite eine Musizierende mit Lyra sowie die Inschrift „Pro Musica für Verdienste um instrumentales Musizieren“. Bild: Peter Wieser

Eugen Miller hat unzählige Musikkapellen begleitet

„Die überdurchschnittliche Anzahl an Vereinen im ASM, die die Pro-Musica-Plakette bereits erhalten haben, ist maßgeblich der akribischen Arbeit und dem unvergleichlichen Engagement von Eugen Miller in den letzten 31 Jahren zu verdanken“, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatsministeriums. Eugen Miller sieht seine beratende Funktion bei der Beantragung der Pro-Musica-Plakette als eine Leidenschaft.

Auf die Frage, wie viele Musikkapellen er zur Verleihung der Pro-Musica-Plakette in den mehr als drei Jahrzehnten begleitet hat, lacht er: „Ich müsst’ anfangen nachzustudieren und alle nacheinander rauszählen.“ Im Musikbezirk 11 haben übrigens fast alle Musikvereine die begehrte Plakette, im Musikbezirk 12 sind es etwa die Hälfte. Wenn die Musiker dann die Plakette – sie zeigt auf der Vorderseite eine Musizierende mit Lyra und auf der Rückseite den Bundesadler – in den Händen hielten, sei die Freude laut Miller unbeschreiblich.

Viele Voraussetzungen für Verleihung einer Plakette

Die Verleihung der Plakette muss vom jeweiligen Musikverein beantragt werden und kann frühestens aus Anlass seines 100-jährigen Bestehens erfolgen. Voraussetzung dafür ist, dass dieser den Nachweis erbringt, dass und wie er sich der Pflege der instrumentalen Musik gewidmet und zur Förderung des kulturellen Lebens beigetragen hat.

Der Musikverein muss unter anderem durch Urkunden und Satzungen zweifelsfrei seine Gründung belegen und in einem geschichtlichen Abriss seine kulturellen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen und anhand schriftlicher Nachweise aufzeigen. Weiter sind Tätigkeitsberichte über die musikalischen Aktivitäten vorzulegen – mit Konzertprogrammen, datierten Presseberichten und Unterlagen über besondere Leistungen. Zudem muss die Gemeinde die kulturelle Betätigung der Musikvereinigung und ihre Verdienste um das instrumentale Musizieren bestätigen.

Eugen Miller trägt Informationen und Nachweise zusammen

Eugen Miller ist behilflich, Lücken in der Chronik der jeweiligen Musikvereinigung zu schließen. Beispielsweise ließen sich in Pfarrarchiven Nachweise finden, dass die örtliche Musikkapelle regelmäßig die Fronleichnamsprozession begleitet habe. Oft seien es auch Berichte oder Anzeigen in alten Tageszeitungen zu Konzerten, mit denen man die notwendigen Nachweise erbringen könne. „Es muss alles belegt sein“, betont er. Gerade Zeitungsartikel oder Pressebilder tragen wesentlich dazu bei. Zu Chroniken habe er sich immer schon ein bisschen hingezogen gefühlt, erzählt Eugen Miller, der auch eine Chronik über den Markt Münsterhausen verfasst hat.

Der musikalische Steckbrief über seine ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Laienmusik ist lang. Mit neun Jahren begann Eugen Miller C-Flügelhorn zu spielen, leitete später Jugendkapellen und bildete Jungmusiker aus und war Leiter verschiedener Musikkapellen. Lang ist auch die Liste der Ehrungen, die ihm zu Teil geworden sind. Dass er nun die Ehrenamtsmedaille erhalten werde, das sei für ihn schon eine große Überraschung gewesen.

„Ich freue mich“, sagt Eugen Miller. Er werde auch weitermachen. Er sei Pro-Musica-Beauftragter auf Lebenszeit, sei ihm schon gesagt worden, fügt er schmunzelnd hinzu.

