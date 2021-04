Protest gegen möglichen Kahlschlag: Burgauer wollen den Schulgarten nicht hergeben

Plus Die Grünfläche in Burgau soll wohl dem Umbau von Parkplatz und Bushaltestelle geopfert werden. Was die Bürger auch stört: Bislang ist darüber nur geheim gesprochen worden.

Bislang ist die mögliche Umgestaltung des Parkplatzes und der Bushaltestelle im Bereich von Mittelschule und Kindergarten in der Burgauer Stadtmitte nur hinter verschlossenen Türen behandelt worden, was Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde von Ratsmitglied Hermann Mühlbauer (ABB) eingebracht hat (wir berichteten). Doch eine Reihe von Bürgern will nicht akzeptieren, dass die Zerstörung des Schulgartens zugunsten einer größeren Verkehrsfläche bereits beschlossene Sache zu sein scheint. Zumindest hatten Mühlbauer und Eveline Kuhnert (Grüne) so etwas in ihren Haushaltsreden angedeutet, mehr dürfen sie derzeit nicht sagen, weil das Thema schließlich Gegenstand nicht-öffentlicher Sitzungen war. Am Freitag haben nun auf Initiative von Daniela und Christian Doll von der Stiftung Bienenwald knapp 30 Bürger im Schulgarten protestiert, deklariert war der Termin als Informationsveranstaltung.

Bewusst haben sie ihn noch vor der Stadtratssitzung am übernächsten Dienstag anberaumt, weil dann die Vergabe der Planungen für das Projekt im öffentlichen Teil ansteht. Man arbeite als Stiftung eng und gut mit der Stadt Burgau zusammen, man wolle auch keinen Kampf gegeneinander. Aber was man wolle, sei Transparenz und dass die Bürger andere Vorschläge einbringen können. Erst durch die Budgetplanung für den Haushalt habe man überhaupt davon erfahren, viele Burgauer hätten bis jetzt keine Ahnung, was da geplant sei. Es gehe hier auch um eine Vorbildfunktion gegenüber den Kindern und Jugendlichen beim Umgang mit der Umwelt. „Es kann doch nicht sein, dass als Erstes immer Bäume gefällt werden“, sagte Christian Doll. „Ich bin nicht nur dagegen, ich bin entsetzt über die Vorgehensweise der Stadt.“

Auch der Namensgeber des "Günther-Rucker-Parks" in Burgau hat kein Verständnis

Ehemalige Lehrer, Anwohner und einfach Leute, denen der Erhalt des Schulgartens samt der dortigen Bäume wichtig ist, waren am Freitagvormittag dabei, die Veranstaltung war nach Worten von Daniela Doll von Landratsamt, Stadt und Polizei unter den Corona-Auflagen genehmigt; der stellvertretende Burgauer Polizeichef Peter Hirsch war gekommen. Es sollte eine Auftaktveranstaltung für einen Protest dieser Bürgerinitiative sein, die sich für den Erhalt des Wäldchens und die Verkehrssicherheit gleichermaßen einsetzen will.

Protest für den Erhalt des Wäldchens an der Mittelschule Burgau: Christian Doll und Daniela Doll (links daneben) sind die Initiatoren. Foto: Bernhard Weizenegger

Besonders unverständlich ist Doll, dass dieses Areal unterhalb der Mittelschule einen Preis vom Kultusministerium erhalten habe und jetzt einfach beseitigt werden solle. Und auch Günther Rucker, Rektor von 1996 bis 2008, nach dem dieser „Günther-Rucker-Park“ benannt ist, kann nicht verstehen, warum das Vorhaben nicht-öffentlich behandelt wurde. „Das war eine Nacht- und Nebelaktion, ich finde das nicht richtig.“ Es gehe hier auch um einen Ort, an dem man mit den Kindern lernen könne. Und einen Ort der Erholung in den Pausen.

Die Burgauer Grünen haben einen Gegenvorschlag

Ein paar Ratsmitglieder waren auch gekommen, die sich das alles anhörten. Die Fraktion der Grünen will übrigens in der kommenden Ratssitzung darüber sprechen, wie der Garten auch den Burgauern besser zugänglich gemacht werden könnte, und wie die prekäre Verkehrssituation an Parkplatz und Bushaltestelle zu entschärfen wäre. Eltern der Kindergarten- und Kitakinder sollten für das Bringen und Abholen Kurzzeitparkplätze angeboten werden, es solle nur noch eine Fahrtrichtung für Fahrzeuge geben.

Der Schulgarten besteht auch aus mehreren alten Bäumen. Foto: Bernhard Weizenegger

Ab 7.30 Uhr solle ein Durchfahrtsverbot gelten, der Bürgersteig möglichst verbreitert werden, die Parkplätze sollten einreihig, schräg und breiter werden. Den Erziehern würden zudem feste Stellflächen zugeordnet. So könne die Verkehrssicherheit erhöht und die Grünfläche erhalten werden, finden die Grünen.

Forderung an Stadtrat, Bürgermeister und Verwaltung in Burgau

Und so forderte Daniela Doll auch den Stadtrat, den Bürgermeister und die Verwaltung auf: „Beteiligen Sie uns bei dieser wichtigen Entscheidung, um eine Lösung zu finden, die die Sicherheit der Kinder und die Ökologie vereine.“ Klarheit und Transparenz seien im Haushaltsrecht verankert, deshalb sei es das gute Recht der Burgauer, eingebunden und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden.

Die Vorsitzende des Historischen Vereins, Irmgard Gruber-Egle, warf ein, dass es doch nicht sein könne, dass die Mindeltalschulen in Jettingen-Scheppach einen großen, neuen Schulgarten planten, und in Burgau solle der vorhandene einfach vernichtet werden. Christian Doll sprach sich zudem dafür aus, „mal ein paar Autos wegzulassen“. Damit sprach er gezielt Eltern an: Es müsse doch nicht sein, Kinder älter als zehn Jahre zur Schule zu fahren und abzuholen. Als er Kind war, sei er auch jeden Tag zwei Kilometer zur Schule und zurück gegangen. Warum sei so etwas heute nicht mehr möglich?

Auch wenn er und seine Frau ankündigten, für den Erhalt des Schulgartens zu kämpfen, solle es nicht um ein Gegen-, sondern ein Miteinander gehen. Wenn man schon auf lokaler Ebene nicht zielgerichtet zusammenarbeiten könne, wie solle es dann erst national oder international funktionieren. Auch hier habe man eine Vorbildfunktion gegenüber den Kindern und Jugendlichen. Und nicht nur an einem Freitag, an dem sonst die junge Generation auf die Straße geht, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Einen Ausgleich für dieses Ökosystem könne man jedenfalls nicht schaffen, das selbst einmal als Ausgleichsprojekt begonnen habe.

