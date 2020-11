13:30 Uhr

Protestzug durch Ichenhausen gegen den Lockdown

Dieser Protestzug in Ichenhausen wandte sich gegen den Lockdown, der ab Montag in Bayern gilt.

Was manche Bürger von den Corona-Regelungen halten, wird einmal mehr bei einer Aktion in Ichenhausen deutlich. Welche Argumente die Gegner finden.

Von Peter Wieser

Etwa 20 Personen sind am Freitagabend, begleitet von Einsatzkräften der Polizei, von der Fachklinik bis zum V-Markt durch Ichenhausen gezogen, um gegen die Corona-Regelungen und den Lockdown zu demonstrieren. Mit dabei waren auch Kinder – mit Lampions und Martinslaternen. Corona könne so schlimm nicht sein, wenn in einem veröffentlichtem Video der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ohne Maske in einem Flugzeug zu sehen sei, wo er kurz zuvor noch den Lockdown verkündet habe.

Das Virus habe nicht die Gefährlichkeit, wie sie immer vorgegaukelt werde, hieß es aus den Reihen der Demonstranten. Man brauche keinen Lockdown und keine Masken. Corona sei eine ganz gewöhnliche Influenza, behauptete einer der Organisatoren unter anderem. Am V-Markt fand anschließend eine Kundgebung statt, der jedoch nur einige wenige Passanten beiwohnten. Der Lockdown sei schlicht Freiheitsentzug, so eine Teilnehmerin.

