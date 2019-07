vor 33 Min.

Prozess: Fünfjähriger wurde im Badezimmer missbraucht

Ein 62 Jahre alter Mann musste sich vor Gericht verantworten, weil er sich bei einem Besuch im Landkreis Günzburg an einem Fünfjährigen vergangen hat. Der Mann hatte sich selbst angezeigt.

Von Wolfgang Kahler

Wegen schwerem sexuellen Missbrauch eines Fünfjährigen hat das Jugendschöffengericht Memmingen einen 62 Jahre alten Mann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Mann hatte sich nach dem Delikt selbst angezeigt und im Prozess gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt und ein volles Geständnis abgelegt, nachdem er zuvor den Buben als Anstifter hingestellt hatte.

Der Übergriff hatte sich nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im April vergangenen Jahres in einer Wohnung im nördlichen Landkreis Günzburg abgespielt. Dort war der 62-Jährige aus dem Großraum Stuttgart zu Besuch. Und dort kam es zu dem verhängnisvollen Kontakt mit dem Fünfjährigen. Zuerst mit Berührungen oberhalb der Kleidung.

Der Angeklagte war mit dem Kind zur Toilette gegangen

Später war der Mann mit dem Bub zur Toilette ins Bad gegangen und hatte sich dem Kind nackt präsentiert. Dort soll es auch zum Oralkontakt gekommen sein. Erst als der Vater des Kindes nach Hause gekommen war und an der Badtür klopfte, endete der Missbrauch. Die Aufklärung des Sexualdelikts ging schnell, denn der Täter zeigte sich selbst bei der Polizei an.

Wegen des Verdachts der Pädophilie, also dem sexuellen Interesse an vorpubertären Kindern wurde der Angeklagte von einem Forensiker untersucht. Dabei kam es nach dessen Aussage als Sachverständiger zur verhängnisvollen Erklärung, dass die Initiative vom Fünfjährigen ausgegangen sei. Rechtsanwältin Anja Mack (Memmingen) machte deutlich, dass es dadurch zu Irritationen gekommen sei. Diese Erklärung ihres Mandanten stimme nicht. Der bekannte Neu-Ulmer Strafverteidiger Wolfgang Fischer als Vertreter der Nebenklage insistierte in der Verhandlung noch einmal auf die Angaben des Angeklagten beim Gutachter. Es sei für die Eltern völlig unverständlich, wenn der Bub als Anstifter dargestellt werde. Er habe diese Aussage zurückgenommen, sagte die Verteidigerin, weitere Erklärungen werde ihr Mandant dazu nicht abgeben. Sie ergänzte, dass der Angeklagte bereits ein Schmerzensgeld von 4000 Euro, die Kosten des Nebenklage-Anwalts übernommen und sich bei den Eltern entschuldigt habe.

Gutachter: Ein Schlaganfall mindert die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten

Laut Sachverständigem sei der Angeklagte bei der Untersuchung kooperativ gewesen und habe ausführlich über sich Auskunft gegeben. Der 62-Jährige sei in schwierigen familiären Verhältnissen mit einem gewalttätigen Vater und einer strengen Mutter mit drei älteren Geschwistern aufgewachsen. Der Ausgebildete Schriftsetzer sei nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes schwermütig und depressiv geworden und habe getrunken. Es folgte exzessiver Alkoholgenuss und Spielsucht am heimischen Computer. Nach früheren Kontakten mit Frauen habe der 62-Jährige dann sein gleichgeschlechtliches Interesse entdeckt, sexuelle Neigungen zu Kindern aber verneint. Zu einem einschneidenden Ereignis sei es durch einen Schlaganfall vor zweieinhalb Jahren gekommen, der zu teilweisen Lähmungserscheinungen führte. Wegen dieser gesundheitlichen Einschränkungen stellte der Sachverständige eine beeinträchtigte Steuerungsfähigkeit fest.

Staatsanwalt Sebastian Murer beantragte für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung, der Strafrahmen liege bei solchen Delikte zwischen drei und elf Jahre. Er wertete das Geständnis als entscheidenden Milderungsgrund. Anwältin Mack hob das positive Nachtat-Verhalten ihres Mandanten hervor und hielt eine Haftstrafe von deutlich unter zwei Jahre auf Bewährung mit Therapie für ausreichend.

Um eine Gefängnisstrafe kommt der Mann herum

Das Jugendschöffengericht unter Vorsitzendem Markus Veit verurteilte den Angeklagten zu zwei Jahren Haft mit dreijähriger Bewährung und 100 Sozialstunden, die der Mann trotz seiner Behinderung erfüllen könne. Die erhebliche verminderte Steuerungsfähigkeit, die Selbstanzeige als „Flucht nach vorn“, das Geständnis und der Täter-Opfer-Ausgleich gaben den Ausschlag, dass der Mann dem Gefängnisaufenthalt entgeht.

Themen Folgen