Gewaltausbruch bei Blutprobe: Sieben Polizisten bändigen Verkehrsrowdy

Plus Ein 38-Jähriger ist nach einer Unfallflucht bei Burgau völlig ausgerastet. Nun steht er wegen Gefährdung, Widerstand, Beleidigung und Körperverletzung vor Gericht.

Zwei beschädigte Autos, mehrere verletzte Polizeibeamte und ein massiv randalierender Verkehrssünder: Wegen dieser Vorkommnisse muss sich ein 38-Jähriger vor dem Günzburger Schöffengericht verantworten. Der mehrfach vorbestrafte Ulmer hatte laut Anklage im Rauschzustand einen Unfall auf der A8 bei Burgau verursacht und war geflüchtet. Bei der Blutprobe des Mannes kam es zu regelrechten Gewaltszenen. Der Prozess mit drei Sachverständigen und elf Zeugen ist auf drei Verhandlungstage angesetzt.