"Puls", "W3", "Kellerstuben": Unklare Zukunft für Tanztempel

Plus Die Discos in Günzburg und Ichenhausen und das Tanzlokal in Seifertshofen beklagen hohe Umsatzverluste - und fehlende Perspektiven. So schwierig ist ihre Lage.

Geschäfte jeglicher Größe sind wieder geöffnet, die Gastronomie darf nun wieder schrittweise den Betrieb hochfahren – doch in einigen Branchen herrscht nach wie vor Ungewissheit, wie es weitergeht in diesen Corona-Zeiten. Dazu gehören auch Discos und Tanzlokale. Was bedeutet es für solche Betriebe im Landkreis Günzburg, immer noch nicht zu wissen, wann sie wieder öffnen dürfen – und ob es überhaupt weitergehen kann?

Als sie im März zum bislang letzten Mal die Gäste empfingen, hatten die Betreiber der Diskothek „Puls“ in Günzburg jedenfalls nicht gedacht, dass danach über Monate Stillstand herrschen würde. 2018 war sie eröffnet worden, 2019 „ist bombastisch gelaufen“, sagt einer der beiden Chefs, Volker Meyer-Hertäg. Nun aber musste gezwungenermaßen eine Vollbremsung hingelegt werden. „Wir renovieren und bauen eine Bar um. So bringen wie die Zeit über die Bühne.“ Er geht davon aus, „dass wir sicher die letzten sein werden, die wieder öffnen dürfen“. Abstandsregeln und die Maskenpflicht ließen sich in einer Diskothek eben nur schwierig umsetzen. Wenn man allein davon ausgehe, dass bis Anfang August der Betrieb ruhen müsste, bedeute das schon einen Umsatzverlust zwischen 500000 und 600000 Euro.

Keine Kurzarbeit für die meisten Mitarbeiter möglich

Meyer-Hertäg hat trotzdem Verständnis für die angeordneten Maßnahmen, keiner wolle es riskieren, dass sich bei ihm ein neuer Corona-Hotspot entwickle. Aber das Problem sei, dass es noch immer keine Aussage der Politik gebe, wie lange das noch so gehen soll und wie es danach weitergehen könnte. „So kann man nicht planen“, die Perspektivlosigkeit treibe viele in der Branche um, wisse er aus Gesprächen.

Bislang hatte die Disco um die 70 Mitarbeiter, der Großteil seien 450-Euro-Kräfte. „Für sie tut es mir besonders leid“, denn hier sei keine Kurzarbeit möglich und viele seien auf den Nebenverdienst angewiesen. Für eine Festangestellte habe man Kurzarbeit beantragt, aber von der Arbeitsagentur noch nichts gehört, „dort sind die Mitarbeiter eben auch überlastet“. Sein Geschäftspartner arbeite hauptberuflich als Kfz-Meister, er selbst kümmere sich inzwischen in Vollzeit um die Diskothek – was mit Frau, zwei Kindern und einem abzubezahlenden Haus natürlich gerade nicht so schön sei. „Aber da das vergangene Jahr so gut war und wir gut gewirtschaftet haben, mache ich mir deshalb noch keine Gedanken.“ Wenn der Betrieb anläuft, sollen die Mitarbeiter wieder dabei sein können, es sei niemandem gekündigt worden. Es werde einen fairen Dienstplan geben, verspricht er.

Die Leute werden zunehmend ungeduldig

Die Kosten könnten gut den Gästezahlen angepasst werden, aber Meyer-Hertäg hofft, dass für die Wiedereröffnung von Diskotheken nicht irgendeine pauschale Zahl festgelegt wird, sondern sie sich an der Größe der Räume orientiere. Wenn mindestens ein Viertel oder besser die Hälfte der Kapazitäten wieder ausgelastet wären, komme man über die Runden.

Er ist deshalb auch zuversichtlich, was die Zukunft der Disco „Puls“ angeht, da müsse sich keiner der Mitarbeiter und keiner der Gäste momentan Gedanken machen. Allerdings sei es schon verwunderlich, dass etwa Freizeitparks vor Kinos wieder aufmachen dürften, aber da habe sich sicherlich jemand etwas bei gedacht. Und er merkt, dass die Ungeduld der Leute größer wird. So hätten am Anfang der Schließung viele der Gäste Verständnis gezeigt, jetzt aber häuften sich die Anfragen, wann sie denn endlich wieder feiern dürfen.

Keine Zukunft für das "W3" bei zu später Wiedereröffnung

Wesentlich länger als das „Puls“ ist die Diskothek „W3“ in Ichenhausen bereits im Geschäft. „Gegründet am 8. August 1988“ steht auf der Facebook-Seite. Im vergangenen Jahr hat Ari Sant Tastan den Betrieb von seiner Tante übernommen. Er sagt, die Diskotheken- und Klubbesitzer treffe die Situation am schlimmsten in der Branche, Restaurants könnten wenigstens noch Essen zum Mitnehmen anbieten. „Ich habe Ausgaben, aber keine Einnahmen.“

Die Pacht zahle er an seinen Vater, das sei sein Vorteil, „sonst könnte ich jetzt dichtmachen“. Er wünscht sich, dass es endlich eine zeitliche Perspektive gibt. Dann könne er entscheiden, ob es sich lohnt, noch in die Disco zu investieren oder nicht mehr zu öffnen. Könnte es dieses Jahr nicht mehr losgehen, sieht er für das „W3“ keine Zukunft, dann seien die Investitionen höher als die Einnahmen. Soforthilfen brächten da kaum etwas.

Die Lage der Discos ist ohnehin schwierig

Momentan vertreibe er sich die Zeit damit, zu renovieren. Da die Disco sein Haupterwerb ist – er hat noch einen Geschäftspartner – und er sonst nebenbei in der Spielhalle seiner Tante und als DJ gearbeitet habe, sei es für ihn gerade sehr hart. Das gelte natürlich auch für die Mitarbeiter, die fast alle 450-Euro-Kräfte seien. Sie bräuchten ihr Geld ja auch. Dass Freizeitparks wieder öffnen dürfen, kann auch er nicht verstehen. Zwar laufe der Betrieb dort unter freiem Himmel, aber angesichts vieler Besucher brächten Abstände auch nichts.

Auch wenn Discos wieder öffnen dürfen, bleibe die Lage prekär. Früher hätten sie fünf Tage die Woche geöffnet. „Heute ist man froh, wenn das Wochenende voll ist. Selbst Freitage sind mitunter schwierig.“ Sicher würden anfangs wieder Gäste kommen, um zu feiern. Doch dann? „Den Leuten fehlt ja auch das Geld“, sagt Ari Sant Tastan.

Die "Kellerstuben" gibt es seit gut 60 Jahren

Etwas anders ist die Situation generell beim Kult-Tanzlokal „Kellerstuben“ in Seifertshofen. Da es dort auch eine Gaststätte mit Biergarten gibt, kann ein Essensangebot zum Mitnehmen offeriert werden, diese Bereiche können auch nach und nach wieder den Betrieb aufnehmen. Die vergangenen Wochen habe man zum Renovieren genutzt. Aber, sagt Horst Keller, der die „Kellerstuben“ mit seinem Bruder Alfred betreibt: „Tanzveranstaltungen sind unser Hauptgeschäft, sie machen 70 bis 80 Prozent des Umsatzes aus.“ Essen zum Mitnehmen sei nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, wenngleich „besser als nichts“. Immerhin machten Weihnachten, Silvester und Fasching den halben Umsatz beim Tanzlokal aus, eine Wiedereröffnung bis zum Jahresende sei daher wichtig.

Keller geht auch dank der treuen Stammkunden davon aus, dass es weitergeht. Er sieht die Existenz des Betriebs derzeit nicht in Gefahr, „wir jammern auf hohem Niveau“. Aber sollte die verordnete Schließung des Tanzbereichs länger dauern, müsse man sich natürlich schon Gedanken machen, wie man das kompensieren kann. Seit gut 60 Jahren gebe es den Betrieb, gegründet vom Großvater, und so wie jetzt die dritte Generation ihn führt, so komme auch schon die dritte Generation an Gästen. „Für viele wäre es eine Katastrophe“, wenn sie das nicht mehr könnten.

Lesen Sie auch: