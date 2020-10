vor 1 Min.

Pumptrack für alle Generationen: Burgau will nicht nur etwas für Skater tun

Eine Strecke für Skater, Mountainbiker und andere Sportler wünschen sich Burgauer Kommunalpolitiker. Derartige Pumptracks erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wie etwa der am Panorama-Bikepark Eschach.

Plus Burgau sucht ein neues Gelände für den Skateplatz und will andere Sportler und alle Generationen einbeziehen. Der jetzige Platz wird wohl in ein paar Jahren etwas anderem weichen.

Von Christian Kirstges

Noch in der vorangegangenen Wahlperiode hatten der damalige Jugendreferent Harald Stöckle und seine Freie-Wähler-Fraktion beantragt, im Bereich des Skater-Platzes in Burgau einen Pumptrack für Skater, BMX-Fahrer und andere zu bauen. Dabei handelt es sich um eine speziell modellierte Mountainbikestrecke. Die Verwaltung und insbesondere die neue Jugendreferentin, die Zweite Bürgermeisterin Martina Wenni-Auinger ( SPD), haben seither Gespräche mit dem Skate-Club und Skatern geführt, die nicht in einem Verein organisiert sind. Wie jetzt der Kulturausschuss informiert wurde, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Der Skate-Club bietet der Stadt demnach an, eine Minirampe und kleine Holzrampen kurzfristig auf dem Platz zu installieren. Das würde gut 700 Euro kosten und könnte bereits im kommenden Frühjahr umgesetzt werden. Da der Platz aber als mögliche Erweiterungsfläche der Kläranlage vorgesehen ist, müsste über kurz oder lang ein anderes Gelände gefunden werden. Daran würde sich der Verein beteiligen wollen, denn die fest installierten Geräte kommen in die Jahre. Er sieht, so heißt es weiter, nach Gesprächen auch mit nicht irgendwo organisierten Skatern keinen Bedarf für den beantragten Pumptrack.

Ein Skatepark soll alle Generationen in Burgau verbinden

Heidi Häuser ( Freie Wähler) jedoch sagte im Ausschuss, dass sie solche Anlagen in mehreren Städten kenne, selbst Gespräche geführt habe und es sehr wohl einen Bedarf gebe. Ihr sowie Florian Bruckmann (Die Partei) war es wichtig, in jedem Fall allen Generationen auf einer solchen Anlage etwas zu bieten. Manfred Kramer (SPD) sprach sich zudem dafür aus, sofort mit dem Projekt zu beginnen und es nicht auf die lange Bank zu schieben, was er bei solchen Vorhaben schon oft erlebt habe. Letztlich solle aber der Stadtrat entscheiden. Das müsste er sowieso, da ein Pumptrack 80.000 bis 100.000 Euro kosten würde.

Mit seinem Antrag, das Thema direkt dem Rat vorzulegen, hatte Kramer aber keinen Erfolg – so sagte auch Bürgermeister Martin Brenner (CSU), dass es erst einmal ein passendes Gelände brauche. Auf dem bisherigen etwas zu installieren, was in wenigen Jahren weg müsse, mache keinen Sinn.

Erst einmal muss ein passendes Gelände gefunden werden

Heidi Häuser tat sich schwer mit dem Ansinnen der Stadt, den Verein bei der Suche nach einem Gelände einzubeziehen. Brenner und Bruckmann aber betonten, dass er das nötige Wissen habe, welches Areal am besten passe. Und der Bürgermeister stellte klar, dass es so oder so der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen werde. Wenn es nach Manfred Kramer ginge, würde ein Grundstück nahe der Deponie dafür in Frage kommen, das ideal sei und nur gekauft und modelliert werden müsse. Aber der Rat müsse entscheiden, ob er dort Industrie ansiedeln oder eine Skate-Anlage schaffen wolle.

Letztlich beschloss der Ausschuss, dass der Skate-Club für 600 Euro eine Firma vorübergehende Anlagen auf dem bisherigen Areal installieren lässt. Und im nächsten Jahr soll die Verwaltung weitere Gespräche mit dem Verein und nicht irgendwo organisierten Skatern führen, welche Anforderungen ein künftiges Gelände haben muss. Zudem wird nach einem solchen gesucht und Kontakt zu Vertretern anderer Sportarten aufgenommen, um ebenfalls deren Bedürfnisse abzuklären.

Lesen Sie auch:

Themen folgen