00:32 Uhr

Qualität mit Stern

Was Klassifizierung Ferienhäusern bringt

Eine verlässliche Aussage über die Qualität von Unterkünften bietet die offizielle Klassifizierung - für Ferienwohnungen und -zimmer durch den Deutschen Tourismusverband (DTV). Für diese ist im Landkreis Günzburg das Regionalmarketing Günzburg (RMG) als Tourismusorganisation zuständig. Vom Februar bis April wurden in der Frühjahrsrunde der RMG 19 Objekte klassifiziert – das Ferienhaus Klingenburger Backhaus zum ersten Mal, 18 Objekte wurden nachklassifiziert. Es handelte sich um zwei Ferienhäuser, zwei Ferienzimmer und 15 Ferienwohnungen, die einmal zwei Sterne, siebenmal drei Sterne und elfmal vier Sterne erhielten. Insgesamt gibt es damit im Landkreis Günzburg aktuell 105 klassifizierte Ferienhäuser und -wohnungen und fünf klassifizierte Ferienzimmer. Dies entspricht knapp der Hälfte aller DTV-klassifizierten Objekte im gesamten Regierungsbezirk Schwaben (hier sind es 227 Objekte).

„Unsere Unterkunft braucht keine Sterne, sie hat immer gute Bewertungen. Die Gäste kommen auch so.“ Diese und ähnliche Bemerkungen hören die Touristiker bei der RMG nur selten, denn seit Bestehen der Marketinggesellschaft wird im Zug der touristischen Entwicklung der Region auf Qualität Wert gelegt. Eine Befragung des DTV von Tourismusorganisationen 2018/2019 ergab, dass Gästebeschwerden in klassifizierten Objekten deutlich niedriger waren als in nicht-klassifizierten Objekten. Häufig sind – gerade auch in der Nachklassifizierung – der geschulte Blick und die Erfahrung der Prüfer wertvoll. „Gegen Betriebsblindheit hilft mir besonders der geschulte Blick von außen“, heißt es entsprechend in einer Gastgeberbefragung des DTV.

Die nächste Klassifizierungsrunde der RMG findet im Oktober/November 2019 statt. Wer seine Ferienwohnung oder sein Zimmer im Herbst neu klassifizieren lassen möchte oder sonst Fragen rund um das Thema hat, kann sich an Monika Rubik im Team Tourismus bei der RMG wenden (Telefon 08221/95-142, E-Mail: m.rubik@landkreis-guenzburg.de). Auf Anbieter, die ihre Objekte nachklassifizieren lassen müssten (die Klassifizierung gilt jeweils für drei Jahre) kommt das Regionalmarketing automatisch zu. (zg)

Themen Folgen