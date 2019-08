vor 18 Min.

Radelspaß-Party steigt samstags in Burgau

In Burgau ist die Zentralveranstaltung des Radelspaßes.

Zum Aufwärmen vor dem eigentlichen Radelspaß-Tag am Sonntag, 8. September, wird am Samstag zuvor in Burgau gefeiert.

Mit einer Warm-up-Party wird der Donautal-Radelspaß am Samstag, 7. September, eingeläutet. Einen Tag vor dem Radelspaß-Sonntag werden die Strecken ab 14 Uhr zur Befahrung freigegeben, jedoch nicht für den motorisierten Verkehr gesperrt. Das Verpflegungsangebot entlang der Strecken ist eingeschränkt. Auf der Donautal-L-Route haben Samstagsradler die Möglichkeit in Mindelaltheim, Aislingen, Glöttweng und Jettingen-Scheppach einzukehren. Die Donautal-M-Route bietet in Remshart, Unterknöringen, Limbach und Wettenhausen Möglichkeiten für einen Zwischenstopp.

Vor der Burgauer Grundschule gibt es am Samstag die Warm-up-Party „Umsonst und draußen“. Dort spielt um 15 Uhr die Band Fizz, um 16.15 Uhr geht es mit der Musikvereinigung der Handschuhmacher weiter.

Die große Partynacht der bekannten Bigband „Out in the sticks“ startet um 19 Uhr. Für Verpflegung an der Grundschule sorgen Burgauer Vereine und Gastronomen. Der Eintritt ist frei. Es findet eine Spendenaktion zugunsten der „Sternstunden“ statt.

Weitere Informationen gibt es im Aktionsflyer, der unter der Radelspaß-Service-Nummer 0800/4772001 kostenlos bestellt werden kann, oder unter www.donautal-radelspass.de.

