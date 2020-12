30.12.2020

Raiffeisenbank Aschberg ist zufrieden

Die Mitglieder bekommen zwei Prozent Dividende

Auf ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 hat der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Aschberg Josef Negele unlängst zurückgeblickt. Er wies dabei auch auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Bankenwesen hin. Banken müssten sich zum Erhalt ihrer Zukunftsfähigkeit in vielen Bereichen neu erfinden, sagte er bei der digital stattfindenden Generalversammlung.

Die Raiffeisenbank Aschberg sei weiterhin auf Wachstumskurs, sagte Vorstand Matthias Vogel, allein die Zahl der Mitglieder sei 2019 um 20 auf 6092 Mitglieder gewachsen. Die Bilanzsumme stieg um 2,15 Prozent auf 332 Millionen Euro. Das Kundengesamtvolumen der Bank (Kredite und Einlagen) wuchs um 40 Millionen auf 632 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 6,75 Prozent entspricht. Der mit dem Bezirkslagerhaus Wertingen zusammengeschlossene Warenbereich hat 2019 mit einem Gesamtumsatz von 16,9 Millionen Euro, laut Vogel, insgesamt positiv abgeschlossen.

Für das Jahr 2019 konnte die Bank einen Jahresüberschuss von mehr als 350000 Euro ausweisen. Davon werden rund 80000 Euro an die Mitglieder als Dividende in Höhe von zwei Prozent ausbezahlt. Für Spenden und Sponsoring wurden 32000 Euro aufgewendet. Satzungsgemäß schieden Lorenzia Eser, Thomas Demharter und Erwin Ehnle aus dem Aufsichtsrat aus. Alle wurden wieder in ihr Amt gewählt.

Die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung auf Grundlage der neuen Mustersatzung hat eine deutliche Zustimmung erhalten. Erfreulich war zudem laut Mitteilung der Bank, dass Mitglieder aus allen Altersstufen an der digitalen Generalversammlung teilgenommen haben. Von den fünf Filialen der Raiba Aschberg ist eine in Offingen, der Hauptsitz befindet sich in Holzheim im Landkreis Dillingen. (zg)