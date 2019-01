vor 19 Min.

Raketen setzen Mülltonnen in Brand

In Günzburg gerieten in der Silvesternacht mehrere Mülltonnen in Brand.

Für Polizei und Feuerwehr im Landkreis Günzburg ist die Silvesternacht relativ ruhig.

Relativ ruhig verlief die Silvesternacht für Polizei und Feuerwehren im Landkreis Günzburg ab. Lediglich durch Silvesterraketen entstanden kleinere Schäden. Bei der Einsatzzentrale in Kempten war insgesamt von einem „normalen Einsatzaufkommen“ für eine Silvesternacht die Rede. Schwerwiegende Vorfälle blieben nach erstem Kenntnisstand aus.

Jeweils nach dem Silvesterfeuerwerk kam es am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu zwei Mülltonnenbränden in Günzburg und Leipheim. Um 1.13 Uhr wurden die Feuerwehren Riedhausen und Günzburg in die Brühlstraße alarmiert. Dort brannten laut Polizei mehrere Mülltonnen lichterloh. Anwohner konnten das Feuer eindämmen, die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte das Brandgut mit der Wärmebildkamera. Verletzt wurde niemand. Auslöser waren vermutlich noch heiße Feuerwerkreste. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Holzstapel in Jettingen-Scheppach brennt

In der Angerstraße in Jettingen-Scheppach geriet in der Silvesternacht ein Holzstapel in Brand. Der Brand wurde gegen 4.15 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr Jettingen konnte den Brand schnell ablöschen. Vermutlich geriet der Holzstapel durch eine fehlgeleitete Silvesterrakete in Brand. Die Schadenshöhe beträgt circa 80 Euro.

Offenbar durch absichtlichen Beschuss mit einer Silvesterrakete wurde kurz nach Mitternacht eine Fassadenscheibe der Sparkassenfiliale am Marktplatz in Günzburg beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei momentan auf etwa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (zg/hva)

