Ran an die Aktien!

Das Planspiel Börse startet in die nächste Runde. In mehr als 120 Teams gehen Schüler, Azubis und Lehrer im Landkreis an den Start

Das Planspiel Börse startet am 25. September in seine 37. Runde. Im Bereich der Sparkasse Günzburg-Krumbach, die seit 37 Jahren am Planspiel Börse teilnimmt, haben sich 112 Schülerteams und acht Lehrerteams sowie zwei Gruppen aus dem Kreis der Azubis der Sparkasse zur diesjährigen Spielrunde angemeldet.

Spielerisch und dennoch realitätsnah sammeln Schülerinnen und Schüler sowie Börseninteressierte wieder wertvolle Erfahrungen in der Börsen- und Wirtschaftswelt. Und sie messen sich damit gleichzeitig mit zahlreichen Teams in Deutschland und in weiteren Ländern. Die Gewinner dürfen sich auf attraktive Preise freuen. Vorstandsvorsitzender Daniel Gastl sagte bei der Auftaktveranstaltung: „Die Teilnehmer lernen, wie das Geschehen an den Börsen wesentlich von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder politischen Ereignissen und Entwicklungen beeinflusst wird – eine wichtige Erkenntnis für das Leben.“ Er zeigte sich sehr erfreut über das große Interesse am Börsenlernspiel.

Über einen Zeitraum von zehn Wochen üben die Teilnehmenden eigenverantwortliches Entscheiden und setzen dabei risikolos ihr virtuelles Kapital ein, um so die Marktmechanismen sowie die Einflussgrößen des Börsenhandels kennenzulernen. Alle Orders werden fortlaufend mit realen Börsenkursen abgerechnet. Bei der anschließenden Bewertung steht übrigens nicht allein der Gewinn im Vordergrund. Das Planspiel Börse will die Lernenden auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. Zusätzlich zur Depotgesamtwertung gibt es daher eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigener Rangliste.

Aktien der Unternehmen, die den strengen Kriterien des „Ethibel Sustainability Index Excellence Global“ genügen, sind in der Wertpapierliste gekennzeichnet. Das erlaubt den Teilnehmenden, ihre Anlage-Strategien gezielt auf Nachhaltigkeit auszurichten. Die bundesweit besten Schülerteams in der Depotgesamtwertung sowie in der Nachhaltigkeitswertung werden zur exklusiven Planspiel-Börse-Gala mit mehrtägigem Rahmenprogramm im März 2020 in die Bundeshauptstadt Berlin eingeladen. Außerdem gewinnen die betreuenden Schulen einen erlebnisreichen Aktionstag zur finanziellen Bildung. Zusätzlich lobt die Sparkasse Günzburg-Krumbach weitere Preise aus: Zu den drei Monatssiegern gewinnen die jeweils vier besten Schülerteams aus der Region in der Depotgesamt- und der Nachhaltigkeitswertung einen Geldpreis. Die Teilnahme am Planspiel Börse ist kostenlos. Die Registrierung ist ab 11. September bis zur Spielmitte am 6. November möglich. Spielende ist der 11. Dezember. (zg)

hierzu sind bei der Sparkasse Günzburg-Krumbach unter www.spk-gz-kru.de zu finden.

