Randale und Prügeleien am Rosenmontag in Burgau

Die Polizei Burgau zieht Bilanz zum Faschingstreiben. Die Beamten und Sanitäter hatten einiges zu tun. In Knöringen lief es hingegen ruhiger ab.

Gleich mehrere Einsätze haben die Beamten der Polizeiinspektion in Burgau am Montag beim Faschingsumzug in der Stadt beschäftigt. Gegen 15.30 Uhr urinierte ein betrunkener Umzugsteilnehmer von einem Faschingswagen aus in Richtung der Zuschauer. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigte der 20-Jährige die Beamten und wurde in Gewahrsam genommen.

Um 16.50 Uhr schlug ein betrunkener 19-Jähriger die Schaufensterscheibe einer Pizzeria am Burgauer Kirchplatz ein. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Gegen 17.15 Uhr gerieten an der Tellerstraße ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger aneinander. Es kam zu einer Prügelei, bei der beide leichte Verletzungen erlitten. Im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung bedrohte ein noch Unbekannter einen 35-Jährigen.

Gegen 23.45 Uhr randalierte ein betrunkener 23-Jähriger in einem Lokal an der Stadtstraße. Dabei verletzte er zunächst einen 39-Jährigen, schlug dann einem 24-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf und einem 16-Jährigen ins Gesicht. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigte der stark alkoholisierte 39-Jährige die Beamten. Als diese ihn in Gewahrsam nehmen wollten, leistete er Widerstand und schlug um sich. Auf dem Weg zum Polizeiwagen spuckte er einem der Beamten ins Gesicht. Die Nacht verbrachte der Mann in einer Zelle der Polizeiinspektion Burgau.

Insgesamt wurde der Rettungsdienst am Montag zu 16 Einsätzen gerufen. Zwei verletzte beziehungsweise alkoholisierte Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Bilanz zum Fasching in Knöringen fällt besser aus

Aus polizeilicher Sicht verlief hingegen der Faschingsumzug in Knöringen mit dem anschließenden Faschingstreiben am vergangenen Samstag zufriedenstellend. Lediglich eine Körperverletzung wurde aufgenommen, als gegen 16.30 Uhr auf dem Tankstellengelände ein 17-Jähriger von einem Gleichaltrigen geohrfeigt wurde. Bei der Anzeigenaufnahme wurde ein Polizeibeamter von einem 18-Jährigen durch das Zeigen des Mittelfingers beleidigt.

Ein Neunjähriger, der aus circa einem Meter Höhe von einem Wagen stürzte, erlitt leichte Prellungen am Kopf. Im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15 Uhr wurden ein Skateboard und ein Kinderroller, welche von Umzugsbesuchern im Bereich der Ulmer Straße/Binsentalstraße abgestellt waren, von bisher unbekannten Tätern gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise auf die Täter werden unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau erbeten. Der eingesetzte Rettungsdienst wurde nur zu wenigen Einsätzen gerufen. (zg)

