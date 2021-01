vor 20 Min.

Rat für Wohnungssuche

Expertentipps gibt es am 4. Februar

Auch im neuen Jahr ist eine Beratung während des sogenannten Mietcafés möglich. Jeden ersten Donnerstag im Monat (außer in den Ferien) können sich Menschen auf Wohnungssuche oder mit weiteren Anliegen zum Thema Wohnen zwischen 17 und 19 Uhr in individuell für sie festgelegten Zeitfenstern beraten lassen. Das nächste Mietcafé startet am Donnerstag, 4. Februar, zwei Stunden lang ab 17 Uhr. Wegen der derzeitigen Bestimmungen wird es dieses Mal als reine Telefonberatung angeboten.

Interessierte sollten sich bis spätestens 2. Februar bei der Integrationslotsenstelle (Antje Mühlenbein) unter 08221/95-183 anmelden.