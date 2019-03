22:01 Uhr

Raubüberfall in Dürrlauinger Wohnung

Zwei maskierte Männer klingelten an einer Wohnungstür in Dürrlauingen (Symbolfoto) und wollten Geld von einer jungen Frau.

Zwei maskierte Täter klingeln an der Wohnungstür einer jungen Frau, die ahnungslos öffnet. Sie wollen Geld. Warum die Männer dann plötzlich verschwinden.

Was muss das für ein Schrecken für eine junge Frau am Freitagabend gewesen sein: Nachdem es an ihrer Wohnungstür geklingelt hat, öffnete sie gegen 21 Uhr. Doch es stand nicht der Pizzabote oder die Nachbarin vor der Tür. Zwei maskierte und mit Stöcken bewaffnete Täter schoben die Geschädigte zurück in ihre Wohnung und forderten unter Drohung mit den Stöcken die Herausgabe von Geld.

Nachdem ein ebenfalls in der Wohnung befindliches Kleinkind zu schreien begann, ließen die beiden Täter von der jungen Frau ab und flüchteten ohne Beute. Verletzt wurde niemand. Der erste der beiden Männer war nach Darstellung der Überfallenen ungefähr 1,75 Meter groß, schlank, trug dunkle Kleidung ohne Aufdruck und eine dunkle Mütze sowie ein weißes Halstuch vor Mund und Nase. Er sprach deutsch mit südländischem Akzent.

Der zweite Täter wird mit 1,60 Meter als deutlich kleiner beschrieben. Er ist schlank, hatte auffällige blaue Augen, war dunkel gekleidet und mit einem schwarzen Halstuch vermummt.

Verdacht hat sich als falsch erwiesen

Die Angaben der Geschädigten ergaben der Polizei zufolge einen Tatverdacht gegen einen früheren Bekannten der jungen Frau, der daraufhin festgenommen wurde. Doch während der Vernehmung konnte der Verdächtigte glaubhaft machen, nicht an dem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein. Deshalb wurde er nach Überprüfung seiner Angaben auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die ersten Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/ 8013-0.

