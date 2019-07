vor 3 Min.

Raus aus meiner Mauer!

So geht’s nicht mehr: Sobald drei oder mehr Abwehrspieler eine Mauer gebildet haben, müssen Akteure der angreifenden Mannschaft draußen bleiben. Es ist nur eine von vielen neuen Regeln, an die sich die Amateurfußballer in der Region gewöhnen müssen.

In der neuen Saison gelten andere Regeln. Zeitspiel soll unterbunden, der Spielfluss gesteigert werden. Die Auslegung durch Schiedsrichter und Aktive hat schon Diskussionen ausgelöst. Und es wird vermutlich zu weiteren Kontroversen kommen.

Ausgedacht hat sich das alles das International Football Association Board (IFAB), an der Fußball-Basis aber sind vermutlich noch nicht alle neuen, im Bereich des Bayerischen Fußballverbands (BFV) seit 1. Juli geltenden Regeln bekannt und verstanden worden. Das führte bereits zu Kontroversen. So legte Schiedsrichter Kevin Kassel im Verlauf der Landesliga-Partie SC Ichenhausen – FC Gundelfingen die Vorschrift, nach der jede Form von Zeitschinderei mit Gelb zu ahnden ist, phasenweise brutal konsequent aus.

Laut Robert Zeller, Schiedsrichter-Obmann in Westschwaben, wurden die Vereine in den vergangenen Wochen seitens des Fußballverbands und zusätzlich anlässlich der Spielgruppentagungen über die neuen Regeln informiert. Dennoch: Diskussionen sind programmiert, wenn am kommenden Wochenende Bezirks- und Kreisligisten sowie nachfolgend alle anderen Amateurmannschaften in die Spielzeit 2019/20 starten.

Die wichtigsten Änderungen

Ein auszuwechselnder Spieler muss das Feld dort verlassen, wo das am schnellsten geht. Das Abklatschen mit dem eingewechselten Teamkollegen an der Mittellinie fällt also in der Regel aus.

Künftig können auch Offizielle auf der Bank mit einer Gelben Karte verwarnt oder mit einer Roten Karte auf die Tribüne geschickt werden. Kann der Sündenbock nicht ermittelt werden, trifft es stellvertretend den Cheftrainer.

Der Gewinner darf sich zwischen Seitenwahl und Anstoß entscheiden. Bisher ging es immer um die Seite.

Der Schiedsrichter ist Luft? Von wegen. Ändert er mit einer Ballberührung den Spielverlauf, gibt es künftig Schiedsrichterball. Das Spielgerät bekommt zwingend ein Spieler der Mannschaft, die zuvor in Ballbesitz war. Pikant: Diese Regel hatte Kevin Kassel während der Landesliga-Begegnung am vergangenen Samstag vergessen, denn seine Ballberührung mündete unmittelbar in jene entscheidende Szene, die zur zweiten Verwarnung für den SCI-Spieler Yannick Maurer führte.

Misslingt dem Torwart nach einem Rückpass ein Klärungsversuch mit dem Fuß, darf er anschließend den Ball in die Hand nehmen, ohne dass er dafür bestraft wird.

Sie dürfen auch dann schnell ausgeführt werden, wenn der Schiedsrichter noch eine Karte zeigen will. Das holt er dann bei der nächsten Unterbrechung nach.

Bisher musste der Ball den Strafraum verlassen, jetzt darf er vom eigenen Mitspieler auch innerhalb angenommen werden. Gegnerische Fußballer müssen dagegen außerhalb des Sechzehners bleiben.

Sobald mindestens drei Spieler im Abwehrbollwerk stehen, müssen die Kicker der angreifenden Mannschaft draußen bleiben und mindestens einen Meter Abstand zur Mauer halten.

Es reicht, wenn der Torhüter im Moment der Ausführung nur noch mit einem Fuß auf oder über der Linie ist. Zur Begründung heißt es, die Schützen dürften schließlich auch den Anlauf verzögern.

Wird ein Treffer mit der Hand oder dem Arm erzielt, ist dieser prinzipiell irregulär. Es reicht sogar, wenn der Spieler mit Hand oder Arm in Ballbesitz kommt und sich so einen klaren Vorteil verschafft – etwa zu einer Torchance kommt – ganz egal, ob das Handspiel absichtlich war oder nicht. Handspiel wird künftig in der Regel auch dann gepfiffen, wenn sich der Arm über Schulterhöhe befindet – auch dann, wenn der Ball aus kurzer Distanz kommt. (ica/az)

Themen Folgen