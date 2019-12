06.12.2019

Realschüler fahren wieder nach Sternberk

Das ist in der Partnerstadt geplant

Es lebe Europa! Dieses Motto steht über der Städtepartnerschaft, die es zwischen Günzburg und Sternberk seit 2011 gibt. Ein noch sehr junges Projekt ist hierbei der erstmals durchgeführte Schüleraustausch. Stadtrat Manfred Proksch, seines Zeichens auch Vorsitzender des Städtepartnerschaftskomitees Sternberk, stattete der Dominikus-Zimmermann-Realschule in diesem Zusammenhang einen Besuch ab. Im Gepäck hatte er ein Fotobuch von den beiden Schüleraustauschen in Sternberk (2018) sowie in Günzburg (2019), welches er sichtlich stolz an stellvertretenden Schulleiter Matthias Fels sowie Lehrerin Claudia Ermer überreichte. Sowohl Manfred Proksch wie auch Claudia Ermer betonten, wie schön, informativ und abwechslungsreich das Programm in Sternberk war und wie gastfreundlich die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte dort empfangen wurden.

Gerade in Zeiten eines kriselnden Europas sind solche Projekte sehr wertvoll, betonten alle Beteiligten. Gemeinsam etwas erleben, gemeinsam lachen, miteinander kreativ sein, das sind Erfahrungen, die uns vereinen. Aus diesem Grunde erneuerten sowohl Manfred Proksch wie auch Claudia Ermer und Matthias Fels den Wunsch, das Projekt wieder durchzuführen, sodass sich nun wieder Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Jahrgangsstufe der Dominikus-Zimmermann Realschule für den Austausch bewerben können.

Das Organisationsteam würden sich sehr freuen, wenn sich zahlreiche Teilnehmer für die Fahrt vom 21. bis 28. Mai 2020 melden würden. In diesem Jahr stehen wieder spannende Ausflugsziele auf dem Programm: Von kulturellen Highlights wie der Besichtigung des Märchenschlosses Burg Bouzouv oder einer Käserei für Olomouc Quargl (ungarischer Stinkekäse) bis hin zu abenteuerlichen Ausflügen wie Rafting, Offroad-Roller fahren oder Lasertag und Bowling spielen ist alles dabei. (zg)

