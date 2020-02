vor 3 Min.

Realschule Thannhausen wird für über 27 Millionen saniert

Die Christoph-von-Schmid Realschule in Thannhausen.

Warum Teile des Gebäudes doch nicht, wie ursprünglich vorgesehen, abgerissen werden und wann mit den Bauarbeiten begonnen werden soll.

Von Walter Kaiser

Die Realschule in Thannhausen wird generalsaniert und in Teilen neu gebaut – für nicht weniger als 27,45 Millionen Euro. Die Mitglieder des Schul- und des Kreisausschusses haben bei ihrer gemeinsamen Sitzung die entsprechende Entwurfsplanung einstimmig befürwortet. Zugestimmt haben letztlich auch die Kreisräte der SPD. Namentlich der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hatte bemängelt, dass nach der vorliegenden Planung auch künftig nicht alle Schulräume barrierefrei erreichbar sind. „Meine Begeisterung hält sich in Grenzen“, erklärte der SPD-Kreisrat.

Bei der Sitzung der beiden Ausschüsse im September vorigen Jahres waren das planende Architekturbüro und Fernanda Barbato, die im Landratsamt zuständige Fachbereichsleiterin, aufgefordert worden, die Planung noch einmal zu überdenken, um nach Möglichkeit die Kosten zu senken. Es sei gelungen, gegenüber der ersten Kostenschätzung rund eine Million Euro einzusparen, erklärte Fernanda Barbato.

Sanierung statt Abriss spart viel Geld

Einige Teile der Schule – sie stammen aus den 60er, 70er und 90er Jahren – werden nun doch nicht, wie ursprünglich vorgesehen, abgerissen, sondern generalsaniert. Allein das spare etwa eine halbe Million. Allerdings um den Preis, dass vier Schulräume auch künftig nicht barrierefrei erreichbar sind. Dieser Mangel könne aber eventuell mit einem Treppenlift behoben werden. Weitere Kosten werden eingespart, weil die Gesamtfläche der Gebäude geringfügig auf etwa 5000 Quadratmeter reduziert wird. Bislang umfasst die Realschule knapp 3800 Quadratmeter.

Auf dem Dach der Schule wird eine Fotovoltaikanlage installiert, beheizt werden die Gebäude künftig mit einer Grundwasserwärmepumpe. Damit würden die rechtlichen Vorgaben der Energieeinsparung bei Weitem übertroffen, versicherte Fernanda Barbato. Die zurückliegenden Sommer waren ungewöhnlich heiß. Gut möglich, dass das in Zukunft so weitergehen wird. Deshalb sprachen sich Hans Reichhart (CSU), Maximilian Deisenhofer (Grüne) und Ruth Abmayr (Freie Wähler) dafür aus, ein Kühlsystem nicht nachträglich, sondern sofort einzubauen. Angesichts der Gesamtkosten spielten die Mehraufwendungen von knapp 200000 Euro keine sonderliche Rolle mehr.

Auch die Übergangsräume kosten Geld

Nach den aktuellen Berechnungen liegen die Baukosten – einschließlich Honorarkosten von etwa vier Millionen – bei rund 25,5 Millionen Euro.

Hinzu kommen noch etwa 1,75 Millionen für die Container, in denen die Realschüler während der Bauarbeiten unterrichtet werden müssen. Mit den ersten Arbeiten soll im Mai 2021 begonnen werden. Im September/Oktober 2023 soll die „neue“ Realschule dann bezugsfertig sein.

