16:30 Uhr

Reflexa-Gründer Hans Peter Albrecht ist gestorben

Der Gründer des Unternehmens Reflexa ist tot. Er lebte für seine Familie und seine Firma, aber auch im Vereinsleben in Rettenbach war er sehr aktiv.

Unternehmer, Weltenbummler, Familienmensch – es gibt viele Bezeichnungen, die Hans Peter Albrecht treffend beschrieben haben. Denn er war alles andere als gewöhnlich, lebte seine Leidenschaften mit viel Begeisterung und Engagement aus. In der Nacht von 14. auf 15. Juli ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Hans Peter Albrecht wurde am 22. Juni 1938 in Crailsheim geboren. Mit gerade einmal 23 Jahren gründete er 1961 das Sonnenschutz-Unternehmen Reflexa-Werke in Rettenbach, das heute weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt ist. Er habe aus kleinsten Anfängen heraus mit Fleiß und Cleverness ein namhaftes und beachtetes Unternehmen mit gefragten Arbeitsplätzen gegründet, sagt Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast. Wichtig war dem Unternehmer dabei immer, dass die Firma im Familienbesitz bleibt.

Das Familienunternehmen war Hans Peter Albrecht sehr wichtig

Darum übergab er das operative Geschäft 2012 seiner einzigen Tochter Miriam Albrecht. Er blieb jedoch immer Teil des Unternehmens, hatte viel Interesse an den Mitarbeitern. „Er hat unzählige Kaufangebote ausgeschlagen. Es war ihm extrem wichtig, dass das Arbeitsumfeld nicht anonymisiert wird“, sagt Tochter Miriam Albrecht. „Die Firma war sein Augapfel.“ Auch privat war Albrecht immer ein Familienmensch, wie seine Tochter erzählt.

So sei ihm sein zwölfjähriger Neffe sehr am Herzen gelegen, ebenso wie seine langjährige Lebensgefährtin, die ihn bis zum Schluss begleitete. Nebenbei engagierte sich Albrecht sowohl sozial als auch finanziell stark im Rettenbacher Gemeinde- und Vereinsleben. „Er hat viele Vereine gefördert – jeder, der gefragt hat, ist von ihm unterstützt worden“, erinnert sich Miriam Albrecht. Als einer der Gründungsväter des FC Reflexa Rettenbach war der Unternehmer 16 Jahre lang in dessen Vorstand aktiv und wurde 1990 zum Ehrenmitglied ernannt. Auch im Gemeinderat Rettenbach war der Unternehmer von 1972 bis 1978 politisch aktiv. Für seine Verdienste und seine Lebensleistung wurde er 2011 zum Ehrenbürger der Gemeinde Rettenbach ernannt.

Der Rettenbacher Unternehmer war vielseitig interessiert

Besonderes Interesse hatte Albrecht auch an anderen Kulturen. Er sei viel auf der Welt unterwegs gewesen und habe dabei immer die Menschen und die Länder richtig kennenlernen wollen, erzählt seine Tochter. Auf Sri Lanka finanzierte er über viele Jahre hinweg eine Schule mit, war dort zudem Pate von zwei Kindern, die dadurch auf eine weiterführende Schule gehen konnten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch starb Hans Peter Albrecht unerwartet und im Beisein seiner Familie im Krankenhaus in Günzburg. Die Trauerfeier findet am Samstag in Rettenbach statt. Aufgrund der aktuellen Abstandsregelungen bittet die Familie darum, von einer persönlichen Teilnahme abzusehen. (lrs)

