31.12.2019

Reflexa: Umsatz übertrifft die Erwartungen

Bei der Weihnachtsfeier der Rettenbacher Firma wurden auch langjährige Mitarbeiter geehrt

Die Reflexa-Weihnachtsfeier vor dem Winter-Betriebsurlaub hat seit vielen Jahren Tradition bei dem Rettenbacher Unternehmen. Ohne geeignete Mitarbeiter mit fachlichem Wissen wäre es Reflexa nicht möglich gewesen, im Jahr 2019 eine Umsatzsteigerung von über sechs Prozent zu erreichen, die die erwarteten Prognosen sogar noch übertroffen hat, heißt es in der Mitteilung der Firma.

Besonders die Produktgruppe Rollladen konnte demnach im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren wieder eine deutliche Steigerung der produzierten Stückzahlen verbuchen. Das damit gezeigte Vertrauen der Fachhändler und Endkunden in Reflexa freut natürlich nicht nur Mitarbeiter und Geschäftsleitung, sondern sichert auch Arbeitsplätze.

Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Mitarbeiter, die mit ihrer Treue zu Reflexa ein Jubiläumsjahr erreicht haben. Ein Unternehmen lebt und steht mit seinen Mitarbeitern, die wesentlich zum Erfolg der Firma beitragen. In der heutigen Zeit ist es für viele nicht mehr selbstverständlich, jahrelang in einem Unternehmen zu arbeiten. Besonders deshalb sei man für die Jubilare dankbar. Zehn Jahre sind Arnulf Roth und Ingo Legnini bei Reflexa, 15 Jahre sind es Alexander Ruhlov, Manfred Gross und Michael Grimm, 20 Jahre Maria Michailitschenko sowie 25 Jahre Mathias Mesch, Stefan Lenzer, Gustav Zelch und Marcel Strnad. Auf 30 Jahre kommt Ingrid Hirmer, 35 sind es bei Gabriele Aumiller und Harald Mader und sogar 40 bei Johanna Pfäffle und Karl-Heinz Hirmer. Am längsten ist Johann Ingeduld dabei. Für die eine Generation beginnt die Karriere erst, die andere Generation hat sie bereits hinter sich. Unter diesem Gesichtspunkt verabschiedeten Miriam Albrecht (Geschäftsleiterin) sowie Ingo Legnini (stellvertretender Geschäftsleiter) Klaus Reinsch, Erich Lindner, Angelika Mudryk, Hans Jürgen Krischa, Gerda Hagenmeier und Michael Grimm in den Ruhestand.

Aber nicht nur für diese sechs Kollegen beginnt ab sofort ein neuer Lebensabschnitt. Die drei ausgelernten Auszubildenden starteten mit der Beendigung ihrer Lehre und dem erlernten Fachwissen in den Berufsalltag. Mit Julian Conrad als Informatikkaufmann sowie Klaus Eberhardt und Moritz Mühlegger als technische Produktdesigner habe man drei zuverlässige neue Kollegen gewonnen. (zg)