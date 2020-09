vor 31 Min.

Regenerative Energien für die Neubaugebiete in Haldenwang

Plus Haldenwang befasst sich verstärkt mit alternativen Heizmöglichkeiten. Warum das nicht überall klappt.

Von Peter Wieser

Im Haldenwanger Ortsteil Konzenberg entsteht derzeit das neue Wohnbaugebiet „Am Friedhof“. Vor etwa zwei Jahren war das Konzept der „Kalten Nahwärme“ zur Sprache gekommen, die Resonanz jedoch war relativ verhalten gewesen und es wurde nicht mehr aufgegriffen. In der Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats am Mittwoch wurde das Thema einer regenerativen Heizmöglichkeit nun erneut behandelt. Kalte Nahwärme ist eine technische Variante eines Wärmeversorgungsnetzes, das mit niedrigen Übertragungstemperaturen in der Nähe der Umgebungstemperatur arbeitet und daher sowohl Wärme als auch Kälte bereitstellen kann. Inzwischen gibt es solche Wärmenetze in der fünften Generation.

Gemeinderatsmitglied Peter Finkel hatte in einer E-Mail unter anderem angeregt, sich in Verbindung mit dem neuen Baugebiet über ein Nahwärmenetz mit 100 Prozent regenerativer Energien Gedanken zu machen, da seines Erachtens dort jetzt noch die Möglichkeit bestünde. Dies könnte, wie damals vorgestellt, ein zentrales Erdwärmenetz, eine Hackschnitzelanlage oder eventuell der Anschluss an eine angrenzende Biogasanlage sein. Wenn man nichts unternehme, müsse jeder der 28 Käufer sich ein eigenes und teures Konzept überlegen.

Für künftige Baugebiete sollen regenerative Energien berücksichtigt werden

Bürgermeisterin Doris Egger bezog sich im Hinblick auf das Konzept der Kalten Nahwärme auf einen Beschluss, in dem es seinerzeit hieß, dass der Gemeinderat zunächst eine bestehende Anlage besichtigen werde, bevor er eine Entscheidung treffe. Dies sei jedoch nicht umgesetzt worden. Bezüglich einer Hackschnitzellösung wäre ein zentraler Standort erforderlich und es bestünde ein Risiko, nachdem es seitens der Bauherren keine Anschlusspflicht gebe. Für einen Anschluss an die Biogasanlage seien deren Kapazitäten zu gering.

Man sollte künftig bei Planungen von Neubaugebieten bereits in der Planungsphase die unterschiedlichen Heizmöglichkeiten mit 100 Prozent regenerativer Energie berücksichtigen, sich verschiedene Konzepte vorstellen lassen und dann eine vernünftige Entscheidung treffen, betonte die Bürgermeisterin. Dies wurde letztlich auch vom Gemeinderat befürwortet.

Die Bürgermeisterin zeigt Bedenken

Zweiter Bürgermeister Michael Straub hatte zuvor gebeten, hinsichtlich des Baugebiets „Am Friedhof“ dieses Thema in der nächsten Sitzung noch einmal zu behandeln. Peter Finkel – er war bei der Sitzung entschuldigt – wisse von einem Betreiber, der in solcher Art und Weise dort möglicherweise doch noch eine Lösung anbieten könnte. Anstatt des Einbaus einer kompletten Heizungsanlage könnten die Bauherren somit richtig Geld sparen.

Dem folgte auch Jürgen Söll. Er verwies auf eine Gemeinde, in der es in einem Neubaugebiet eine entsprechende Anlage gebe, im Kaufpreis der Grundstücke seien die Anschlusskosten an diese bereits enthalten. Jeder dort verfüge über einen solchen Anschluss, dies sei erheblich günstiger und umweltverträglicher. Auch Ute Kanzler meinte, dass es im Baugebiet „Am Friedhof“ durchaus noch Möglichkeiten geben könnte. Bürgermeisterin Egger zeigte jedoch Bedenken: Man müsste sich diese vorstellen lassen, ausschreiben, mindestens drei Angebote einholen und diese bewerten.

"Die Planungen müssten erst einmal auf Eis gelegt werden"

Die Arbeiten für Wasser und Kanal hätten bereits begonnen, schon im Februar würden Strom und Telefon verlegt. Sie bedauere es, aber man sei einfach zu spät dran und es sei nicht zu schaffen. Geschäftsstellenleiter Frank Rupprecht wies darauf hin, dass mehrere Alternativen in Erwägung gezogen werden müssten, bei der auch andere Energieträger zum Einsatz kommen könnten.

Es müsste ein Konzept ausgewählt und anschließend ausgeschrieben werden. „Die Planungen müssten erst einmal auf Eis gelegt werden“, so Rupprecht. In der jetzigen Phase würde sich das Baugebiet mit Sicherheit um ein halbes Jahr verzögern, zudem müssten die bisherigen und auch die auf die Gemeinde dadurch zukommenden Kosten refinanziert werden.

Dorfbach-Reinigung wird künftig veröffentlicht

Im Mitteilungsblatt soll künftig veröffentlicht werden, wenn der Dorfbach zu reinigen ist. Vereine können sich bis zu einem vorgegebenen Zeitpunkt melden und werden entsprechend entschädigt. Sollte sich keiner dazu bereit erklären, werden die Arbeiten vom Bauhof ausgeführt.

