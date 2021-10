Regionale Produkte: Unternehmer aus der Gegend tun sich zusammen

Unternehmer tauschen sich im Kloster Wettenhausen aus. Ziel ist es, dass ihre Produkte mit einer "regionalen Identität" in Verbindung gebracht werden.

Im Rahmen der Aktionswoche „Regionale Produkte“ in den Landkreisen Günzburg und Dillingen haben sich kürzlich Mitglieder und Interessierte des Projektes „Regionale Identität – die besondere Verbindung von Landschaft, Produkten und den Menschen der Region“ zu einem Netzwerktreffen im Kloster Wettenhausen eingefunden. Erfahrene Unternehmer gaben Einblicke in verschiedene Facetten der regionalen Vermarktung. Der Austausch fand in Vorträgen und Gesprächen statt und auch ganz konkret mit einer kleinen Verkostungsaktion regionaler Produkte.

Jürgen und Jakob Lenzer von der Bäckerei Himmelbäck aus Lauingen sprachen über die Herkunft ihrer Rohstoffe. Sie forderten eine Volldeklaration aller Inhaltsstoffe. Ulrich Geh, Geschäftsführer von „Uli von Bocksberg Eis“ in Bocksberg, plädierte für Willen und Ehrgeiz sowie zum Mut, Dinge einfach mal auszuprobieren. Sophia Spitzer und Peter Baumgartner, Gründer von „schnitz & butzen“ aus Haunsheim, stellten als Braumeisterin, Innenarchitekt und Koch ihre Idee von Apfel-Schaumwein aus Obst von heimischen Streuwiesen vor. Corona war ihr Impulsgeber, inzwischen sei ihr Getränk auch in Bars in Augsburg und München erfolgreich.

Portal stellt Produkte und die Menschen dahinter vor

Hendrik Mächler, Geschäftsführer von „Gutes von hier“ in Ulm, sprach über seine zwei Läden und den Onlineshop. Sie werden aktuell von 60 Manufakturen mit insgesamt 500 Produkten beliefert, die er regional und thematisch zusammenstellt. Läuft der Handel stationär oder online besser? Seiner Meinung nach braucht es beides – er verkaufe wesentlich mehr und auch lieber im Laden, der Onlineshop sei aber auch als Katalog wichtig. Michaela Pisone, Marketing-Verantwortliche bei „Lokbest“ in Wertingen, präsentiert die Idee des regionalen Anbieterportals, das Produkte und die Menschen dahinter vorstellt und eine zentrale Anlaufstelle für die Endverbraucherin und den Endverbraucher sei.

Außerdem stellte Stephan Bissinger vom Günzburger Kreisverband des Bayerischen Bauernverbandes die Verbraucherkampagne „Unsere bayerischen Bauern“ vor. Bauern betrieben schon immer regionale Wertschöpfung. Das Ziel der Kampagne sei, die Wertschätzung der landwirtschaftlichen Produkte und der Landwirtschaft zu steigern.

Worüber sich Landrat Hans Reichhart freut

„Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen im Landkreis Günzburg regionale Produkte wieder neu für sich entdeckt“, sagte Landrat Hans Reichhart in seiner Begrüßungsrede. „Es freut mich, zu sehen, dass regionale Anbieter hier eng mit den Projektpartnern zusammenarbeiten und damit Nachhaltigkeit und regionales Bewusstsein wieder in den Fokus gerückt wird.“

Informationen über das Gemeinschaftsprojekt „Regionale Identität“ sind per E-Mail an lottermann-young@donautal-aktiv.de oder unter Telefon 07325/9510124 erhältlich. (AZ)