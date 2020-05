vor 52 Min.

Reifen platzt auf A8

Auto kollidiert mit Lastwagen

Ein Unfall hat sich am Dienstag auf der A8 bei Günzburg ereignet. Der Fahrer eines Mazda fuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Aufgrund eines Reifenplatzers am linken Hinterreifen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Anschließend kollidierte der Wagen mit dem Heck eines Sattelaufliegers und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer- und Beifahrerairbag wurden durch den Aufprall ausgelöst. Während des Unfalls drehte sich der Mazda einmal komplett um seine eigene Achse. Der Fahrer konnte sich und seinen im Fahrzeug befindlichen zweijährigen Sohn befreien. Beide Personen blieben augenscheinlich unverletzt. Sie kamen jedoch zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Die Autobahnmeisterei Pansuevia und die Feuerwehr Burgau waren am Einsatzort. Sie waren mit Absicherungsarbeiten, Reinigung der Fahrbahn und Bergung des Fahrzeuges betraut.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 20000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kam dadurch zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn. (zg)

