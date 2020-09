21:30 Uhr

Reifenteil auf A 8 bei Burgau ist Auslöser für zwei Unfälle

Dem Lastwagenfahrer war der durch seine abgeplatzte Reifenschicht angerichtete Sachschaden offenbar egal. Und der beträgt immerhin 5000 Euro.

Ein Lastwagen befuhr am Mittwochmorgen die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg löste sich ein Reifenteil, das auf dem rechten der drei Fahrstreifen liegen blieb. Der Lastwagenfahrer hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen an. Ein 73 Jahre alter Autofahrer fuhr währenddessen über das Reifenteil – und danach ebenfalls auf den Seitenstreifen. Dort begutachtete er den an seinem Auto entstandenen Schaden.

Währenddessen setzte der Lkw seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung und um die Beseitigung des Reifenteils zu kümmern. Im weiteren Verlauf fuhr ein 25-jähriger Autofahrer ebenfalls über das Reifenteil, das schließlich eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg entfernte. An beiden Autos entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Gegen den Lastwagenfahrer wird nun, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (zg)

Lesen Sie außerdem:

Burgauer Polizisten bei Drogenrazzia in drei Gemeinden aktiv

Patient rastet aus: SEK rückt im BKH Günzburg an

Gewerkschafter Pytlik zu Polizeipräsenz: „Ansonsten müssen die Bürger eben warten“